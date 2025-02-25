警搗荃灣唐樓無牌按摩院　冚旺角樓上淫窟　拘1男3女

荃灣警區今日（25日）下午展開打擊無牌按摩院行動，突擊搜查荃灣青山公路荃灣段一唐樓單位，並搗破一個懷疑無牌按摩院。另外，旺角警區下午亦突擊搜查上海街一單位，搗破一個懷疑賣淫場所。兩案合共4人被捕。



荃灣行動中，3名女子被捕。（警方提供）

其中3名女子（38至49歲），分別涉嫌「管理無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」在荃灣被捕，現正被扣留調查。警方檢獲毛巾、按摩油。

此外，旺角行動中一名51歲男子，涉嫌「管理賣淫場所」被捕。警方檢走檢走記帳簿、避孕套及毛巾等證物。51歲男已被暫控一項「管理賣淫場所」罪，案件將於3月25日上午在西九龍裁判法院提堂。

旺角行動中，1名男子被捕。（警方提供）

旺角行動中，警方檢金錢、避孕套、賣淫場所宣傳標語等。（警方提供）

警方重申，根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，一經定罪，最高刑罰可處罰5萬元及監禁6個月。

而根據香港法例第139章《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。

此外，警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。