49歲內地女逾期留港14月　認當按摩黑工每次收$50至100　判監15月

入境處調查人員今年1月拘捕一名49歲內地女子，她涉嫌自2023年11月起在港逾期逗留14個月。調查期間，入境處人員發現該名女子身上懷有大量現金，對其留港期間的活動作深入調查。警誡下，被捕女子承認在逾期逗留期間，曾於多間本地按摩店從事按摩師工作，每次服務收取現金50至100元報酬。



該名女子於昨日（23日）在沙田裁判法院，被控違反在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。同時，她亦被控在港逾期逗留。她承認所有控罪，合共被判監禁15個月。



入境處表示，正跟進調查非法勞工的僱主，不排除有其他涉案者被捕及起訴。

一名非法勞工於昨日（23日）在沙田裁判法院被判入獄15個月。（資料圖片）

入境處正跟進調查非法勞工的僱主，不排除有其他涉案人士被捕及起訴。（資料圖片）

入境處發言人，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。