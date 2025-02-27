元朗奪命車禍｜冷藏車司機慘死　積蓄見底妻徬徨　子哭訴想念爸爸

元朗公路今早（27日）發生7車串燒車禍，釀成1死7傷，49歲冷藏貨車司機被困，獲救出時昏迷不醒，送院後告不治。姓王死者為家庭經濟支柱，與48歲妻子育有一對分別讀中小學的兒女。遺孀悲慟不已，她向傳媒透露，子女知悉後亦傷心痛哭，有專注力不足的兒子稱想念父親，更傷感稱「爸爸唔好彩，遲一秒開車，或者早一秒開車，佢都唔會有事」。遺孀又指，丈夫猝然離世，家中積蓄連同其薪酬僅餘數千元，生活捉襟見肘，對前路感徬徨。



元朗公路奪命車禍死者王元亨的遺孀對前路感徬徨。（林振華攝）

49歲死者王元亨本來從事裝修散工，月入約1.4萬元，但開工不足，約一個月前開始幫朋友駕駛冷藏貨車，日薪600元。王氏夫婦育有讀中一的13歲女兒及小四的9歲兒子。遺孀王太為家庭主婦，負責照顧一對兒女。她解釋，幼子有專注力不足問題，目前仍然求醫，她需要全心看顧他而無法工作。

王太指出，丈夫有多年駕駛經驗，向來穩妥，從未發生過交通意外。她憶述，昨日丈夫載同她前往深水埗拜祭先父後，下午回家已立即入睡，今日凌晨4時許起床外出工作，前往上水屠房取豬肉後送往屯門，原定上午8時就回家，惟回程時遭逢橫禍。據知警方初步調查指，意外不涉及人為失誤，相信只是收掣不及肇禍。

元朗公路奪命車禍死者王元亨。

他們早前購入沙田一公共屋邨單位，一家人擁有一個安樂窩，丈夫努力亦搵錢供樓及養妻活兒，人工連同申請到的低收入家庭津貼，幾乎月月清，積蓄僅餘下約4,000元。王太指，連同丈夫本月送貨賺得的數千元薪水，只能應付家庭短期開支，捉襟見肘。面對家庭日後的開支，甚至是更換大廈升降機的7,000元費用，王太均感難以應付，惆悵不已。至於將來會否打工賺錢養家，王太稱日後再作打算，現階段先以子女為重。

王太又指，丈夫向來疼愛一對兒女，常帶他們外出玩樂，他們知悉噩耗後均痛哭，幼子更稱﹕「掛住爸爸」，傷感說父親尚未有機會見他長大成人，便與世長辭，「爸爸唔好彩，遲一秒開車，或者早一秒開車，佢都唔會有事」。

工業傷亡權益會在意外後已派員跟進個案，為遺屬提供支援。若有熱心人士希望為該家庭伸出援手，可與該會聯絡。

元朗公路奪命車禍死者王元亨的遺孀對前路感徬徨，想起丈夫時悲從中來。（林振華攝）

死者王元亨與家人合照。王太指，丈夫向來疼愛一對兒女，常帶他們外出玩樂，他們知悉噩耗後均傷心痛哭。

警方表示，上午7時24分，一名49歲男子駕駛一輛私家車沿元朗公路往上水方向行駛。當駛至近十八鄉交匯處時，該私家車司機因應交通情況收慢及停下車輛，惟後方三輛私家車、兩輛輕型貨車及一輛重型貨車懷疑收掣不及、連環相撞。

49歲死者王元亨駕駛的輕型貨車撞向該輛重型貨車車尾。該名輕型貨車司機被困車內，其後被消防員救出。他全身多處嚴重受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於上午8時34分被證實死亡。意外中，另外3名司機及4名乘客受傷，他們為年齡介乎14至60歲的4男3女，均清醒被送往博愛醫院治理。

冷藏貨車司機獲救時滿面鮮血昏迷不醒。

從讀者提供影片可見，全部涉事車輛停在快線，均為頭尾相撞，包括私家車、泥頭車及密斗貨車等。其中一輛白色私家車的車頭，插進冷藏貨車車尾，而冷藏貨車則撞向前方泥頭車，車頭變形盡毀，兩車之間冒出白煙。

涉事冷藏貨車車頭毀爛不堪，軚盤位置染血。（蔡正邦攝）

新界北總區交通部特別調查隊第一隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

消防員救出傷者。

涉事貨車的行車速度儀，停在時速80公里位置。

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