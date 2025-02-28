車CAM︱葵涌道電動車冒煙停路邊　再捱撞釀3車意外　1司機涉酒駕

今日（28日）早上7時許，葵涌道往九龍方向發生3車相撞，電動車冒煙再被一架淺藍色私家車撞到；另外一輛白色私家車懷疑撞到淺藍色私家車後，停泊在較前方的彎位。白色私家車女司機涉嫌酒後駕駛，被帶返警署調查，進一步測試確定有度數，但沒有超標。



有網民分別上載2條車CAM，可見首先一輛KIA電動車在葵涌道中線行駛時冒出白煙，於是打「死火燈」及慢慢減速，切至左線並在路肩停下。另外一條片可見，一輛淺藍色私家車車頭對向電動車，橫亙左線，淺藍色私家車左邊車頭撞凹，而另一輛白色私家車則停在前方十多米外的一個彎位，期間三車懷疑發生碰撞。

私家車首先突然冒煙，於是打「死火燈」駛至左邊路肩。（車CAM L/Noman Mohamad）

今日（28日）上午7時19分，葵涌道往九龍方向近荔景邨3車相撞，有電動車冒煙，消防派出一條喉及一隊煙帽隊到場。電動車司機報案稱座駕冒煙，其後被一輛淺藍色私家車撞到。後來一架白色私家車駛至，釀成3車相撞意外。白色私家車司機在現場未能通過「吹波仔」，被帶到警署吹大機作呼氣測試有度數，但沒有超標。

早上葵涌道荔景邨發生3車相撞意外，有私家車冒煙。（Katie Cheung圖片）

運輸署宣佈因交通意外，葵涌道往九龍方向近荔景港鐵站的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通擠塞。

九巴及龍運公布特別交通消息，受荃灣路往九龍方向近荔景交通意外影響，附近一帶交通嚴重擠塞，九巴及龍運途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466、龍運顧客服務熱線2261-2791，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。