將軍澳工業邨3車撞　鐵騎士變三文治卡泥頭車尾　昏迷送院不治

將軍澳發生嚴重交通意外。今日（28日）傍晚6時10分，將軍澳工業邨駿日街與環保大道交界、近大赤沙消防局對開，一輛泥頭車、一輛電單車及一輛巴士首尾相撞，鐵騎士慘成「三文治」被夾至重傷，昏迷被送往將軍澳醫院搶救，至晚上8時52分證實不治。涉事城巴司機亦被送將軍澳醫院治理，其後涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。



現場圖片可見，意外後電單車跌在泥頭車與城巴之間的花糟旁，鐵騎士坐在電單車上，被卡在泥頭車車尾。多名消防員和救護員在場搶救傷者。現場地面遺下大灘鮮血，附近散落疑為汽車零件及車上物品。



據了解，當時泥頭車、電單車與城巴依次前駛，泥頭車在交通燈位前收慢，城巴62歲姓鄭男司機報稱曾踩煞車，但巴士未能停下。巴士撞到電單車後，再將電單車推前撞向泥頭車尾。電單車50歲姓陳男司機頭部重創，昏迷送院搶救；城巴司機亦被送院治理；泥頭車58歲姓黃男司機未有受傷，在場協助調查，事後因情緒激動被送往將軍澳醫院。

多名消防員及救護員在場搶救。（香港鐵騎館(吹水區) / 黃傑）

城巴回覆查詢指，今日（28日）下午約6時，城巴一輛797號線巴士往日出康城方向行駛至環保大道期間，與一輛泥頭車及一輛電單車發生碰撞。電單車司機及巴士車長送院治理，城巴會配合警方調查。

電單車被夾在城巴與泥頭車之間。（香港鐵騎館 Facebook）

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運輸署宣布，因交通意外，環保大道（往駿宏街方向）近駿日街的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。