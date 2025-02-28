鑽石山老婦頭撼玻璃流血　途人施援　斥保安「翹埋手」拒供急救包

鑽石山今日（28日）發生長者受傷意外，一名老婦欲進入啟鑽商場時，懷疑未察覺商場門口透明玻璃，兜頭撼向玻璃，再整個人反彈後腦著地流血。在等候救護車期間，有持急救員資格的途人上前為老婦進行初步檢查，老婦其後被送往伊利沙伯醫院治理。



施救的途人張先生向《香港01》表示，當時他曾向在場保安員索取急救包，惟被拒絕，對方以「已經報警，等救護員嚟」等理由推搪；其間有街坊聽到保安員正商討事發範圍是否商場範圍，有市民看不過眼，「圍插」保安員「冷處理」，形容他們「翹埋雙手」。《香港01》正向房屋署查詢事件。



老婦後腦著地流血，救援員趕至後為她包紮。（張先生提供）

老婦頭撼玻璃「砰」一聲反彈倒地 後腦流血意識呆滯

事發今日（28日）傍晚6時許，一名老婦在港鐵鑽石山A2出口對開，欲進入啟鑽商場時，懷疑未察覺眼前的玻璃門，「砰」一聲撼向玻璃，隨即整個身體向後跌，「攤在地上」。有目擊市民形容「該塊玻璃冇任何告示，完全透明」，老婦撞門後「成個反彈出嚟」，前額頓時起了一個腫包，後腦亦著地流血。有目擊者稱保安員在事發後約兩分鐘到場，並致電主管傾談數分鐘，其間沒有為傷者提供協助。

協助救人的張先生接觸《香港01》 指，他於傍晚約6時20分經過現場，當時已距離事發10多分鐘，他因看見多人圍觀，於是上前了解，見到受傷老婦坐在地上，手疑因「反射反應或太痛」而不自覺顫抖。張於是為傷者作初步檢查，他形容傷者「對答唔到」，神情呆滯出現口窒，連「幾多隻手指都睇唔到」，意識半清醒。

擁急救員資格市民欲協助 向保安員索取急救包被拒

持有急救員資格而且為「香港守望者服務團」成員的張先生向傷者表明身分，其後詢問身邊保安員有否報警，並懇請對方提供急救包，惟保安員不為所動，張形容「佢哋翹曬手企喺到」。

至救護員到場前，保安員一直沒有應張先生請求提供急救包，張於是與保安員理論。他憶述保安員的回應宛如「錄音機」，僅不斷回覆「我報咗警，我報咗警」，又聲稱傷者曾要求不要觸碰她。但張先生指，當刻傷者是願意接受他治療，只是保安「唔提供架生」。其後至救護員到場，始為傷者包紮頭部。

保安員重複稱「已報警」 討論事發位置是否屬商場範圍

張先生不滿商場保安做法，指由他接觸傷者、等候救護員期間，乃至救護員到場時，保安員僅重複說「交俾救護員」。張又引述街坊稱，在意外發生後20分鐘，商場保安主管（IC）曾「撳住晒其他保安員」拒絕提供協助，幾名保安員則在旁開會，「叉曬腰」討論事發位置是否屬商場範圍。

張批評保安疑礙於內部程序，對事件「想唔做，想冷處理」。其間，亦有兩名熱心女士勸喻市民不要圍觀，留空間予傷者。有街坊不為保安冷眼旁觀的「舉動」，上前「圍插」理論。

警方證實在傍晚6時16分接獲報案，一名女子在港鐵鑽石山A2出口，不慎撞到玻璃門。傷者最終由救護員包紮後，送往伊利沙伯醫院治理。《香港01》正就事發經過，以及保安員被指拒絕提供急救包等指控，向房屋署查詢，有待回覆。