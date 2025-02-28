將軍澳奪命車禍︱泥頭車燈位收油被撞　司機：落車見鐵騎士已唔醒

將軍澳今日（28日）傍晚發生嚴重交通意外，一名巴士司機報稱在將軍澳工業邨駿日街與環保大道交界、近大赤沙消防局對開收掣無果，撞向一輛電單車，鐵騎士再被捲入前方泥頭車車尾。鐵騎士慘成「三文治」被夾至頭部重傷，昏迷被送往將軍澳醫院搶救，至晚上8時52分證實不治；姓鄭（62歲）城巴司機因情緒激動，被送將軍澳醫院治理，其後涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。



涉事泥頭車司機黃先生（58歲）表示，當時見交通燈轉黃燈，故收油慢駛到燈口，當時路面疑有油跡、比較「跣」。他突然感覺「有一下推一推我（車）」並感奇怪，未幾車上再感到「哽下哽」，撞擊力道更大，並聽到一下怪聲，遂下車查看，當時已見鐵騎士「唔醒」且「唔郁啦」，夾在兩車中間。



意外後電單車擱在城巴與泥頭車之間的花槽邊。（香港鐵騎館 Facebook）

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黃先生續說，及後城巴司機停車，有人報案。消防到場後，黃先生慢慢將泥頭車駛前，方便救援。現場消息指，涉事電單車為三輪電單車並有車頂，意外後車輛已嚴重損毀，儼如廢鐵。

現場圖片可見，意外後電單車跌在泥頭車與城巴之間的花糟旁，鐵騎士坐在電單車上，被卡在泥頭車車尾。多名消防員和救護員在場搶救傷者。現場地面遺下大灘鮮血，附近散落疑為汽車零件及車上物品。

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城巴回覆時表示，今日（28日）下午約6時，城巴一輛797號線巴士往日出康城方向行駛至環保大道期間，與一輛泥頭車及一輛電單車發生碰撞。電單車司機及巴士車長送院治理，城巴會配合警方調查。

運輸署宣布，因交通意外，環保大道（往駿宏街方向）近駿日街的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。