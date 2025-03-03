警東九龍打擊交通違規　5人被捕涉醉駕、毒駕、無牌駕駛及偷車等

警方在東九龍展開打擊交通違規事項，合共5人被捕。



警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，昨日（3月2日）在區內展開打擊「酒後駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及相關違例駕駛事項的行動。行動中，人員拘捕4名司機及向1名司機發出口頭警告。

警方在行動中拘捕5人。(警方圖片)

其中，人員昨日在𠄘啟道截查兩輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，拘捕兩名分別為40歲姓王、及27歲姓歐的本地男司機，他們均涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有有效駕駛執照」被捕。另外，人員在太子道東發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名39歲姓賴本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。以上3名被捕人已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

此外，特遣隊人員今日（3月3日）凌晨約2時50分沿彩虹道巡邏期間，發現一輛白色私家車形迹可疑，行車期間多次違反交通規例，遂尾隨上述可疑車輛，最終在黃大仙竹園南邨成功截停該輛私家車。人員在該輛私家車內檢獲約10克懷疑可卡因、一枝懷疑「太空油」連煙槍及54粒懷疑第一部危險藥物。

經初步調查後，人員發現該輛私家車司機為一名被通緝人士，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「刑事毁壞」、「擅自取用交通工具」及「危險駕駛」拘捕該名54歲姓梁男司機。被捕人現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

警方在行動中拘捕5人。(警方圖片)

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款一百萬港元及監禁七年，市民切勿以身試法。警方重申，「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，該項罪行一經定罪，各可處罰款1萬港元及監禁12個月。警方亦呼籲各駕駛人士，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。

警方呼籲各駕駛人士，超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。

警方在行動中拘捕5人。(警方圖片)

警方在行動中拘捕5人。(警方圖片)

警方在行動中拘捕5人。(警方圖片)