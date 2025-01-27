警拘7人涉毒駕醉駕檢50粒太空油煙彈　多人酒後駕駛未超標遭警告

警方表示，新界北總區交通部執行及管制組人員，於1月25至27日凌晨，一連3日在區內展開打擊酒後駕駛及藥後駕駛行動。警員今日（1月27日）凌晨1時30分，巡經上水龍琛路時，發現一輛灰色私家車形迹可疑，遂將其截停。



經初步調查，人員在車內檢獲50粒懷疑太空油煙彈，並對煙彈進行「依托咪酯」快速檢驗測試呈陽性反應。該名30歲姓吳本地男司機涉嫌「販毒及非法銷售第一部毒藥」被捕，現正被扣留調查。



警方檢獲多粒太空油煙彈。(警方圖片)

警方續指，行動中警員深夜時分在區內設置路障，截停多輛行車不穩定的私家車，並對司機進行酒精呼氣測試。其中5名司機因未能通過酒精呼氣測試涉嫌「酒後駕駛」被捕。

此外，一名42歲姓王本地男司機，因未能通過快速口腔液測試，涉嫌「在受藥物影響下駕駛」、「停牌期間駕駛」及「欠交罰款而被通緝」被捕。另外一名28歲姓田地男司機則涉嫌「駕駛未獲牌照車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

上述7名被捕司機均已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

行動中，多名司機雖通過酒精呼氣測試，但呼氣仍然顯示含有酒精成份，警員給予各司機提示及警告，並登記個人資料後放行離去。

警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛、受藥物影響下駕駛、駕駛時沒有第三者保險、停牌駕駛及藏有第一部毒藥是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。

警方在新界北總區截獲多名駕駛者有飲油但無超標，予以警告。(警方圖片)

警方在上水截停可疑車，檢獲50粒太空油煙彈。其測試呈陽性。(警方圖片)