車cam直擊｜荃灣川龍4青年偷綠Van揸20米剷落坑　救車失敗落荒逃

荃灣一架綠色專線小巴，今早（3日）被發現在川龍村一條單線雙程馬路墮坑，阻礙交通。途經車輛見狀協助褪車，並通知負責人。由於小巴所處位置與昨晚停泊的地點有一段距離，負責人感可疑，遂翻查小巴車頭行車記錄儀，發現有2名青年上午9時半左右登上小巴，然後開動小巴，直路行駛約20米後落坑，與另外2名懷疑負責「睇水」的同黨一同落荒而逃，整個過程歷時約2分鐘。



涉事小巴的車頭行車記錄儀拍攝到可疑青年駕車時，一名黑衣同黨在前方拍攝。（小巴負責人曾小姐提供）

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從車CAM片段可見，上午9時35分，有兩人登上小巴，然後撻車開動並駕駛小巴。同黨駕駛小巴期間，一名黑衣青年在小巴正前方拍攝，另一名白衣青年就從旁觀察。小巴愈揸愈快，黑衣青年急步向路邊走避。小巴向前「蛇行」約20至30米，隨即落坑。「司機」褪車試圖救車不果，兩名黑白衫青年立即跑離現場，車上同黨隨後亦離開。

現場是川龍村，據小巴負責人所講，外勞司機昨晚將小巴停泊在上址一條單線雙程的路邊後收工。今早有途經車輛發現，小巴較昨晚停泊位置駛前20至30米，撞向左邊去水渠，阻礙交通，於是通知負責人，並協助將小巴駛走。

負責人到場時，發現小巴引擎仍然開動，車匙插好，錢箱內的錢沒有失竊。他坦言以往未試過類似情況，會考慮如何加強保安。警方將案件列作「擅自取去交通工具」調查。