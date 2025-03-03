興田邨爆炸｜機電署：駁煮食爐煤氣軟喉「被人鬆脫」　致煤氣洩漏

藍田興田邨美田樓一單位今午（3日）發生爆炸，3人受傷；其中事發單位52歲姓劉男戶主，面、手二級燒傷。機電工程署派員到場調查後，今晚回覆《香港01》查詢時指，初步調查顯示，懷疑肇事單位廚房內，一條接駁着一部煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆脫，導致煤氣洩漏。



機電署表示，會繼續協助相關部門調查以確定事故成因。根據該署紀錄，涉事單位及大廈樓層過往3年並無發生任何煤氣洩漏事故。

涉事單位嚴重損毀，窗框變形鬆脫。（羅日昇攝）

據了解，今午約1至2時，美田樓有住客通知保安員報案稱聞到異味，警方、消防及煤氣公司派員調查。至下午約3時02分，單位男戶主疑煮食期間，懷疑爐頭發生爆炸，單位窗框炸至變形，多個窗框及冷氣機飛墮地面，驚動多人報案。

興田邨爆炸｜一單位疑爆炸釀3傷包括街上途人 冷氣機窗框飛落街

救援人員趕至，尋獲3名傷者，姓劉（52歲）男戶主燒傷、對面屋一名姓李（76歲）老翁受驚胸痛，兩人均清醒送往聯合醫院；另街上一名女途人，遭碎片𠝹傷手指，即場接受救護員治理，拒絕送院。

涉事單位對面屋一名老翁受驚送院。

現場照片和影片見到，懷疑涉事單位窗戶玻璃盡碎，窗框鬆脫，部分掛在外牆搖搖欲墜，更有窗框分別跌於美田樓對開兒童遊樂場的地面和對面馬路，亦有大量碎片散落地上，大批街坊站在附近露天位置圍觀。

大量碎片飛散街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

消息稱，受傷姓劉（52歲）男戶主原與妻子及一對子女同住涉事單位，兒子目前在海外留學，女兒當時不在家中，妻子亦正在上班，故事發時只有男戶主獨自在家。據悉，他返夜更，下午起床不久後煮食，其間懷疑爐頭發生爆炸。劉男猝不及防，雙手及面部二級燒傷，幸仍清醒，家人聞訊立即趕往醫院了解。

大量碎片及雜物飛墮街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

有街坊形容，事發時大廈傳出「嘭」一聲巨響，好似「行雷咁大聲」；亦有街坊指，其所養的兩隻鸚鵡一度被嚇至飛走，幸及時尋回：「啲嘢冧落嚟、跌落嚟‥‥‥冷氣嗰個殼啊、雜物！」

藍田興田邨一單位懷疑發生爆炸，窗戶玻璃盡碎，有窗框掛在外牆搖搖欲墜。（fb藍田 藍田/Lam Tsz Chung）

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藍田興田邨疑發生爆炸，有窗框飛墮地面。（fb Cheuk Kit）