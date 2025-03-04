好人好事｜老婦獅隧口落錯車欲行公路回家　熱心駕駛者助解困

網上流傳一段好人好事的片段。昨日（3日）中午12時許，一名老婦疑落錯巴士站，在獅子山隧道公路行走，打算步行回家。期間，一名熱心駕駛人士見狀，擔心婆婆在馬路上行走會有危險，於是著她上車，最終安全送回其住所樓下。片段曝光後，網民大讚好人好事，「你真係好好人，多謝你嘅善舉」、「人生真係好短，做一些好人好事，一定要讚！」、「好人一生平安」。



老婦疑下錯巴士站後，在獅子山隧道公路行走，打算步行回家。(vr2upk/ Threads 片段)

片段長約22秒，甫開始見老婦在獅子山隧道公路往沙田方向的慢線旁邊行。片主見狀即收慢車速，繼而停車了解。片主在貼文中表示，駛出獅子山隧道後不久，便見到隧道職員在馬路行走，「本身喺我前面其實仲有兩三架車一開始已經收慢咗，加上隧道職員行咗出嚟，所以已經覺得唔對路，地下一定有啲嘢留意緊，然後見到阿婆行緊」。

老婦沿獅子山隧道公路往沙田方向的慢線旁邊行走，片主見狀收慢停車了解。(vr2upk/ Threads 片段)

片主向《香港01》表示：「其實婆婆攞住X光片...最後喺車上面問返佢...原來喺醫院覆診完。」於是打死火燈停車了解，得悉婆婆因在醫院覆診後下錯巴士站，打算步行回家，才意外進入公路範圍。最終片主把婆婆送回其住所樓下，並指「存好心，做好事，希望幫到身邊人可以健康生存」，又感謝當時後方司機們的忍讓。

婆婆在醫院覆診後下錯巴士站，打算步行回家，才意外進入公路範圍。(vr2upk/ Threads 片段)

婆婆因在醫院覆診後下錯巴士站，打算步行回家，才意外進入公路範圍。(vr2upk/ Threads 片段)

片段曝光後，網民大讚好人好事，「你真係好好人，多謝你嘅善舉」、「人生真係好短，做一些好人好事，一定要讚！」、「好人一生平安」。片主謙虛回覆，「世界上仲有好多好人，我做嘅嘢只不過係微塵中既微塵，微不足道」。