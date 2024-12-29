好人好事｜樂富男司機扶老翁過斑馬線　車龍靜候網民激讚：好有愛

香港人生活急速，爭分奪秒；樂富卻上演一幕「慢活」溫情。今日（29日）網上瘋傳一段短片，可見富強街富逸閣對出斑馬線，一名男子主動攙扶一位持柺杖的老翁橫過馬路。影片可見，老翁行動不便，步履緩慢，且重心一直向後傾；該名熱心男子則全程從後扶住伯伯，又捉住其手讓其指路，兩人花約40秒才過完半條馬路。



片中可見，兩邊行車線均現「車龍」，排隊靜候伯伯安全過路，由始至終無人響號催促。當伯伯平安抵達行人路後，熱心男子身份亦真相大白，原來他是其中一名私家車司機，特意停低落車協助伯伯，完事後立即跑回座駕離去，兩邊車龍亦隨之而「消散」。事件獲網民一面倒激讚，更指該司機會好報，「下期六合彩應該係佢中！」

影片開頭見到，兩條行車線均有車輛待過。（車cam L（香港群組）Facebook / Larry Chan 影片截圖）

大批網民紛紛留言，稱讚片中無論是該名熱心男司機、抑或其他駕駛人士，均十分有質素，「成件事好warm」、「最讚係冇人狂呠。成件事好和諧，好有愛」、「現場所有司機都真係好人好事，連後面司機響安聲都沒有，值得一讚」、「真正獅子山下精神」。

網民亦呼籲大家平日多行善，「睇到最尾嗰幾秒先feel到～其實人應該係咁」、「其實每個人記住自己都會老，今日你讓別人，將來別人會讓你！」

善心男司機從後扶老翁過路。（車cam L（香港群組）Facebook / Larry Chan 影片截圖）

兩邊「車龍」司機們耐心靜候，沒有響號催促。（車cam L（香港群組）Facebook / Larry Chan 影片截圖）