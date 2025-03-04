屯門電單車載年幼女童　身驅嬌小雙腳懸空　網斥犯法：點都冇8歲

再有電單車載幼童的驚險相片在網上瘋傳！相中可見一名鐵騎士駕駛電單車，在屯門鄉事會路114號近雅都花園對開馬路候燈，惟後方乘客竟是一名身穿幼稚園校服、孭着幼稚園書包的年幼女童，兩人雖有戴頭盔，但身驅嬌小的女童只雙手環抱司機雙臂、雙腳岔開懸空，未能碰到腳踏或地上。



根據香港法例，電單車不得運載不足8歲的兒童乘客，除非有牢固的側車座位，因此相片惹來網民一面倒撻伐，紛紛質疑該女童年紀，「點睇都冇8歲啦!」、「大人坐車尾都唔係一件好事，何況咁細個小朋友」；不少人亦擔心「佢哋咁細個邊夠力捉實同坐穩吖」、「咁細個人仔 夠唔夠臂力攬實？陣間掟個大彎就危險」。

相中可見，乘客是一名身穿幼稚園校服、孭着幼稚園書包的年幼女童，她雙手環抱司機雙臂、雙腳岔開懸空，未能碰到腳踏或地上。（Go Ku / 車cam L（香港群組））

同類事件並非首次。去年11月，網上亦瘋傳一張相片，可見一名鐵騎士駕駛電單車、載着一名年幼女童行駛。司機雖有戴頭盔，惟坐於後座的女童只是伏在其背、手抱其腰，卻無戴頭盔，亦未見其他安全措施。當時中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，電單車即「皮包鐵」，成人發生意外亦可能會嚴重受傷，更遑論身軀細小的兒童，後座的小朋友如未有扶實，分分鐘被拋出車外，危險性大大增加。

網圖瘋傳｜電單車載女童兼無頭盔 網民斥腦殘 專家：隨時拋出車

去年11月，網圖可見有鐵騎士駕駛電單車載着一名年幼女童；女童伏在其背、手抱其腰，卻無戴頭盔。（車cam L（香港群組）／ Wendy Lam）

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，在道路上的電單車的司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上。任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款5000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬及監禁6個月。

另外，根據第374F章《道路交通（安全裝備）規例》，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客。任何人違反此規例，即屬犯罪，違者可處罰款5000港元及監禁3個月。