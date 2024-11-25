網圖瘋傳｜電單車載女童兼無頭盔　網民斥腦殘　專家：隨時拋出車

今日（25日）網上瘋傳一張相片，可見一名鐵騎士駕駛電單車、載着一名年幼女童行駛。圖中可見，司機雖有戴頭盔，惟坐於後座的女童只是伏在其背、手抱其腰，卻無戴頭盔，亦未見其他安全措施，情況驚險。發文者勸喻「扣分罰錢小事，小朋友生命寶貴，真要檢討下！」相片亦引起網民撻伐，直斥「腦殘！」、「離譜，個女係咪親生？」、「頭盔都無真係好過份，炒車實出事」、「一定要舉報，小朋友係無辜！」



帖文未有交代事發時間、地點及女童年紀；惟法例規定電單車不得運載不足8歲的兒童，除非是坐在牢固安裝在側車座位。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，電單車即「皮包鐵」，成人發生意外亦可能會嚴重受傷，更遑論身軀細小的兒童，後座的小朋友如未有扶實，分分鐘被拋出車外，危險性大大增加。



網上圖片可見，鐵騎士駕駛電單車載着一名年幼女童；女童伏在其背、手抱其腰，卻無戴頭盔。（車cam L（香港群組）／ Wendy Lam）

李耀培表示，電單車不論前、後座均須佩戴頭盔，現時亦有很多父母會讓7、8歲的子女乘坐電單車，他認為電單車即「皮包鐵」，即使成人亦有很大機會出事，致嚴重受傷；而小童體型較小，在電單車開車或停車時，可能會扶不緊大人，稍一不慎便會拋出車外，在公路或馬路上更可能會被其他車輛撞倒。

雖然現時法例可讓8歲以上的兒童乘坐電單車，但李耀培則建議12歲以上才較為適合，而且兒童頭骨較成人細小，乘坐電單車時必須配備兒童安全頭盔，避免使用成人尺碼的頭盔。即使小童身軀再高大，發育期間撞到的話，比成人會更容易受傷。李耀培呼籲，其他駕駛者如在公路或馬路上看到同類事件、或電單車後座載有乘客的話，不要跟車太貼，應盡量遠離該車輛，減低意外風險。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，在道路上的電單車的司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上。任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款5000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬及監禁6個月。

另外，根據第374F章《道路交通（安全裝備）規例》，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客。任何人違反此規例，即屬犯罪，違者可處罰款5000港元及監禁3個月。