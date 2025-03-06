天星小輪噴火｜涉事渡輪為「夜星」　即時暫停服務作調查及檢查

一艘天星小輪昨晚（5日）從中環駛往尖沙咀期間，煙囪突然噴火，有乘客心驚向《香港01》稱：「坐樓下都見到火花‥‥‥睇到煙囪噴緊幾米高火柱！」天星小輪今日（6日）回覆查詢時指，涉事船隻為「夜星」，事件中所有乘客安全離開。「夜星」已即時暫停渡輪服務，與相關部門進行調查及檢查。



天星小輪煙囪噴出「火柱」。(讀者Kevin Lam提供圖片)

中環往尖沙咀天星小輪煙囪噴火 目擊者︰噴緊幾米高火柱│有片

天星小輪指，昨晚約10時15分，「夜星」由中環碼頭開往尖沙咀途中，船頂煙囪有火光冒出。船員發現後，立即駛至尖沙咀碼頭，並安排所有乘客安全離開，及後即時將火種撲滅。

「夜星」已即時暫停渡輪服務，及會與相關部門進行調查及檢查。天星小輪重申，所有船隻皆有作定期檢查及通過相關年檢，而乘客之安全亦是最重視的一環。

涉事天星小輪煙囪冒煙和噴出火柱。（讀者Kevin Lam提供圖片）

▼ 2024年6月及2月 天星小輪3度「噴火」▼



天星小輪有船隻煙囪「噴火」已非首次，去年6月20日及2月份內，先後最少3次發生同類事件，據了解，涉事船隻均為「Twinkling Star 熒星」。有搭客雖表示不擔心，但認為天星小輪必須勤加保養。

去年6月20日，一艘往尖沙咀方向行駛的天星小輪的煙囪噴出火花並冒煙。（讀者提供）