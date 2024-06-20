天星小輪煙囪噴火︱熒星再停航　公司：上次已與海事處作全面檢查

今日（20日）天星小輪「熒星」航行期間，煙囪又再「噴火」，有其他小輪搭客驚呼「嚇死人」，亦有市民認為天星小輪必須勤加保養。天星小輪回覆《香港01》查詢時表示，「熒星」當時由中環駛至尖沙咀，自上次事故後，天星已聯同海事處作全面檢查；該船已即時暫停服務，目前事故原因仍在調查中。



一艘往尖沙咀方向行駛的天星小輪其煙囪噴出火花並冒煙。（讀者提供）

根據《香港01》獲得的影片可見，今（20日）午3時許，一艘駛往尖沙咀的天星小輪「Twinkling Star 熒星」，其煙囪噴出火光，黑煙飄上半空，泊岸時火舌仍未熄滅。有其他小輪乘客離遠目睹，驚呼「嚇死人！」亦有人回答：「而家（火勢）少咗喇！」

有男搭客向《香港01》透露，當時他正乘搭小輪前往灣仔，突然看到對面船的煙囪冒出火舌。他雖然不擔心有危險，惟天星小輪近月屢次發生煙囪「噴火」事故，認為天星小輪必須勤加保養。

一艘往尖沙咀方向行駛的天星小輪其煙囪噴出火花並冒煙。（讀者提供影片截圖）

今年2月19日，一艘天星小輪在維多利亞港駛往尖沙咀方向途中，被其他船隻的巿民發現其煙囪不停噴出火花。當時天星小輪回覆指，已立即停止該船的服務。

僅僅6日後，2月25日再有天星小輪「Twinkling Star 熒星」的煙囪噴火，當時水手透露只是煙囪差點起火，並不是機房，其後涉事天星小輪停泊在灣仔碼頭，接受警方及消防調查。

▼ 2月19日天星小輪煙囪噴火花 ▼



▼ 2月25日天星小輪煙囪噴火 ▼



2月25日，再有天星小輪煙囪「噴火」。（讀者李先生提供）