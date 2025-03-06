海關截元朗無業男檢$460萬私煙　揭用貨車做「白牌煙」流動倉庫

香港海關昨日（5日）在元朗反私煙，人員先在朗屏邨，截獲一名正在搬運私煙的男子，並在一輛客貨車中檢獲私煙，其後再搜查一輛停泊於欖口村附近的貨車，合共檢獲約103萬支懷疑私煙，估計市值約460萬元，應課稅值約340萬元。



被捕男子49歲報稱無業，獲准保釋候查。海關相信，貨車被用作私煙流動倉庫，以供應私煙予元朗區的居民。



海關先到朗屏邨，截獲一名正在搬運私煙到輕貨的男子，檢獲約18萬支懷疑私煙。（海關提供）

海關昨午在朗屏邨，發現一名可疑男子正在一輛客貨車車尾搬運貨物，關員隨即上前截查，於車上檢獲約18萬支懷疑私煙，並隨即將該名男子拘捕。其後，關員押解該名49歲報稱無業的男子，到一輛停泊於欖口村附近的貨車作跟進調查。經搜查後，再於貨車內檢獲約85萬支懷疑私煙。行動中，海關扣查該兩輛懷疑被用作儲存及分銷私煙的車輛。

海關合共檢獲約103萬支懷疑私煙，估計市值約460萬元，應課稅值約340萬元。當中約102萬支檢獲的私煙為「白牌煙」，佔整體檢獲量約99%。初步調查發現，涉案的貨車被用作私煙流動倉庫，以供應私煙予元朗區的居民。海關會繼續追查私煙的來源，不排除會有更多人被捕。該名被捕男子正保釋候查。

人員在一輛停泊於欖口村附近的貨車，檢獲85萬支懷疑私煙，相信為私煙流動倉庫。（海關提供）

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。