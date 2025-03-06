導盲犬Deanna離世｜火化成煙　骨灰放「爸爸」曾建平家及紐約故鄉

全港第一隻獲國際認可的導盲犬Deanna，上月13日離世，大批網民紛表不捨。 今日（3月6日）「爸爸」曾建平交代Deanna後事，指周日（3月2日）已為Deanna舉行告別和火化儀式，多名親友一同送別。Deanna的骨灰會分成兩份，除了放在曾建平住所作紀念，小部份會帶回其紐約故鄉。曾建平又透露，有朋友提議設立以Deanna命名的服務獎項，將其服務精神發揚光大，促進導盲犬發展。



「爸爸」曾建平在facebook專頁交代Deanna後事，指周日（3月2日）已為Deanna舉行告別和火化儀式，多名親友到場送別。（facebook / Deanna Guidedog 導盲犬）

曾建平在facebook專頁發文表示，3月2日上午，已委託寵物善終服務公司，為Deanna舉行告別和火化儀式，場地放置牠喜愛的玩具、食物及鮮花，多名親友到場送別，「我依依不捨送走這個女兒，她的骨灰會分成兩份，主要放在我（曾建平）家以作紀念，小部份會托朋友帶回她的故鄉紐約。」

文中又指，Deanna作為服務香港視障人士的先鋒，促進了導盲犬服務在香港的發展，讓社會大眾關注和認識視障人士的需要， 推動傷健共融、彼此關愛。曾建平指，Deanna的服務精神不但長存，更發揚光大，將繼續策勵一代又一代的導盲犬，「我有朋友甚至提議設立一個以Deanna命名的服務獎項！」

不少網民繼續悼念 Deanna，「我日日用你的匙扣。 你飄洋過海服務人類，忠心不二，希望你在彩虹橋，快樂奔跑。」、「我買過Deanna的書，也一直留意你們的生活點滴。R.I.P.」 、「多謝妳（Deanna） 為人類付出！」、「不用掛心我們！願他日在天上相聚。」

Deanna的骨灰會分成兩份，除放在曾建平住所以作紀念，小部份會帶回其紐約故鄉。（facebook / Deanna Guidedog 導盲犬）

Deanna的「爸爸」、香港罕見疾病聯盟創辦人兼會長曾建平（視網膜色素病變患者），上月13日在facebook透露Deanna的死訊，大批網民留言「R.I.P.」悼念，不少人憶述偶遇Deanna的經歷。有網民指，「我本身是動物驚恐的。記得好多年前搭巴士遇上曾生和Deanna坐我隔離，我失儀嚇了一嚇，多謝曾生友善地介紹Deanna同導盲犬畀我認識，仲送咗一張書簽畀我。記得Deanna好乖，全程十分安靜地坐下來。那次應該係我同犬隻坐得最近的一次。之後偶爾在街上再同曾生和Deanna遇上，我都會同家人講返起那一次巴士上的偶遇。」

亦有人指，「Deanna 囡囡，多謝您為人類嘅付出，非常深刻喺街上偶遇您和曾生一次，看見您乖巧咁帶曾生上Van仔，好難忘，我哋會一直掛念您」；其他人亦紛紛致哀，「Deanna，你應該係唯一一隻在我心裏佔有美好回憶的犬隻」、「但願你在另一個世界，快樂地玩樂」、「Deanna妳的聰穎、非凡、可愛、忠誠，永存在我們心中，妳要快樂地在彩虹橋奔跑！」

「爸爸」曾建平上月在facebook專頁透露，「Deanna昨天與我們共度元宵，今早福壽全歸，安詳地到了更美好的世界，來世與我們再聚。」大批網民表示不捨。

2012年，兩歲的拉布拉多Deanna，於美國受訓後抵港，成為本港首批獲國際認可資格的導盲犬，擔當曾建平的「眼睛」，為他導航，多過寒暑形影不離。2021年夏天，Deanna卸下導盲鞍，正式退役，早已將Deanna視為摯親家人的曾建平，承諾好好照顧牠，互相守護，繼續一同生活。曾建平早年接受《香港01》訪問時指，「如果沒有牠帶我，很多事情都我未必做得到，牠幫助了我這麼多年，我都當報恩，老年好好照顧牠。」

曾建平曾著作《忠心GPS遊世界》，指Deanna是香港首隻獲認可資格的導盲犬，牠亦成為「作者」之一，透過其雙眼分享與「爸爸」在旅途的種種。曾建平又不時會在社交平台交代Deanna的退休生活，又會上載「接棒」Vinny的一點一滴。去年9月，曾建平更與朋友幫Deanna補辦其14歲的生日會，曾建平指「Deanna仍然好精靈，好為食」。

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「爸爸」曾建平上月在facebook專頁透露，「Deanna昨天與我們共度元宵，今早福壽全歸，安詳地到了更美好的世界，來世與我們再聚。」大批網民表示不捨。