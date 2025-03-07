尖沙咀的士司機遇襲內情｜4男女疑不滿截車不果　拖司機落車圍毆

今日（7日）上午7時半左右，警方接報多名男女在尖沙咀松山道一間酒吧外打架。警員到場拘捕3男1女，初步調查顯示有人襲擊一名的士司機。事件中一部的士損毀，車CAM被扯爛丟出地面，車內倒後鏡甩脫，司機受傷送往伊利沙伯醫院治理。施襲過程被途人拍下及放上網，可見的士司機碌地熊抱另一名男子拒放手，男子的同行友人則狂踩背扯髮施襲，意圖令司機放手。



穿紅色鞋子的男人用雙手緊緊箍著一名身穿黑衫的男子，另有2男2女在旁調停。（網上片段截圖）

消息指，被捕4名男女當時在山林道近松山道候車，當事主駕的士經過時，其中一名姓樊（37歲）男子截車，惟事主未有理會，樊男心感不忿，上前截停的士並掌摑事主。另一梁姓（46歲）男子則強行登上的士乘客位，拍打事主，並破壞的士的車cam及倒鏡。樊男再連同另一邱姓（37歲）男同黨將的士司機拖出車外圍毆，其餘一名張姓（45歲）女子亦加入戰團，拉扯事主的頭髮，事件被途人目擊，報警求助。

4名被捕男女均涉嫌「襲擊致他人身體有實際傷害」被捕，而毀壞的士設備的梁男亦涉「刑事毀壞」罪。案件交由油尖警區反黑組跟進。

的士司機受傷送院治理。

該段網上影片長2分03秒，片段甫開始，即見到穿紅色鞋子的的士司機用雙手緊緊箍著一名身穿黑衫的男子，二人在松山道扭成一團，另有2男2女在旁調停。其間多人在叫嚷：「X你老母XX，我驚你啊？」、「你走啦，你做乜X野啊」。而被箍著的黑衫男則說道：「放開我啊，拍片拍片，我畀人打。」並示意同行的2男2女拍片紀錄。

其後身穿杏色衛衣及黑色羽絨外套的男子先後用腳踩的士司機的背部，試圖為黑衫男解圍，惟的士司機即使受襲仍不放手。隨後在旁的黑衫女子用力扯著的士司機的頭髮，想分開兩人，不過的士司機死命箍著黑衫男。杏衫男不忿，又再踢的士司機一腳，此時黑衫女子見狀制止：「喂呀，你夠啦。」

2男2女調停無用，出手亦無法為黑衫男解圍，但眾人在路上擾攘多時，路經的車輛亦受影響。由於被箍著的黑衫男始終無法掙脫，示意同伴罷手，攤大手臥在地上說：「搶嘢，拍片，我畀人打啊而家。」影片就此結束。

的士司機受傷送院治理。

一部的士停在現場待查。（翁鈺輝攝）

的士車內的倒後鏡甩脫。（翁鈺輝攝）

車CAM被扯爛。（翁鈺輝攝）

車箱車尾位置損毀。（翁鈺輝攝）

車CAM丟在地面。（翁鈺輝攝）

警方封鎖現場調查。（翁鈺輝攝）