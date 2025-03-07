有片｜尖沙咀的士司機碌地熊抱男子拒放手　遭多人輪流踩背扯髮

今日（7日）上午7時半左右，多名男女在尖沙咀松山道一間酒吧外打架，警方到場拘捕3男1女，初步調查顯示有人襲擊一名的士司機。事件中一部的士損毀，車CAM被扯爛丟出地面，車內倒後鏡甩脫，的士司機受傷送院治理，警方列襲擊及刑事毀壞調查。



社交平台流傳一段影片拍攝到的士司機遇襲經過，據拍片者所指，的士疑與另一車輛因響咹問題，與該車多名男女爭執。影片拍攝到的士司機與一男子在地上糾纏，期間雙手用力箍著對方，疑不讓他脫身。其後被對方同行友人最少3次大力踩向背部，又被拉扯頭髮。



穿紅色鞋子的男人用雙手緊緊箍著一名身穿黑衫的男子，另有2男2女在旁調停。（網上片段截圖）

該段影片長2分03秒，上載者說明當時情況，指穿紅色鞋子的男人為的士司機，另外3男2女為後車司機及乘客，後車疑曾多次向的士響咹，然後雙方因而發生爭執。

片段甫開始，即見到穿紅色鞋子的的士司機用雙手緊緊箍著一名身穿黑衫的男子，二人在松山道扭成一團，另有2男2女在旁調停。其間多人在叫嚷：「X你老母XX，我驚你啊？」、「你走啦，你做乜X野啊」。而被箍著的黑衫男則說道：「放開我啊，拍片拍片，我畀人打。」並示意同行的2男2女拍片紀錄。

其後身穿杏色衛衣及黑色羽絨外套的男子先後用腳踩的士司機的背部，試圖為黑衫男解圍，惟的士司機即使受襲仍不放手。隨後在旁的黑衫女子用力扯著的士司機的頭髮，想分開兩人，不過的士司機死命箍著黑衫男。杏衫男不忿，又再踢的士司機一腳，此時黑衫女子見狀制止：「喂呀，你夠啦。」

2男2女調停無用，出手亦無法為黑衫男解圍，但眾人在路上擾攘多時，路經的車輛亦受影響。由於被箍著的黑衫男始終無法掙脫，示意同伴罷手，攤大手臥在地上說：「搶嘢，拍片，我畀人打啊而家。」影片就此結束。

一部的士停在現場待查。（翁鈺輝攝）

事發於今日（7日）上午7時半左右，警方接報多名男女在尖沙咀松山道一間酒吧外打架。警員到場拘捕3男1女，初步調查顯示有人襲擊一名的士司機。事件中一部的士損毀，車CAM被扯爛丟出地面，車內倒後鏡甩脫，司機受傷送往伊利沙伯醫院治理，警方列襲擊及刑事毀壞，正進一步調查。

車CAM被扯爛。（翁鈺輝攝）