旺角藥店「斤變錢」劏客賣藥材貴160倍　職員判社服令兼賠$1.1萬

海關早前接獲一名內地遊客舉報，指旺角一間藥店的店員在銷售中藥材時涉及誤導。經調查後，海關發現店員沒有就該遊客的查詢，披露中藥材的計價單位，遊客誤信是以斤計價。中藥材被磨粉後，店員才表示中藥材是以錢作為計價單位，總值22,400元，價格較預期高160倍。該遊客最終被迫以約一半價錢購買部分中藥材。



該男店員因作出誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》，2月21日在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，還柙14日後，於今日（7日）被判處120小時社會服務令及向受害人賠償11,000元。



海關早前接報，旺角一藥房出售中藥材時涉違反《商品說明條例》，企圖收取高160倍價錢。（資料圖片）

海關表示，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人作優先處理。

海關提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定。消費者於購買貨物時亦應光顧信譽良好的商戶，付款前要確定貨品的總價格和計價單位，購物後亦要保留單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為憑證。

根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。