天水圍少女輕鐵吸太空油｜中二生疑$250街頭買毒品　初嘗吸食被捕

新興毒品「太空油」荼毒青少年，政府已於2月14日修訂附屬法例，將依托咪酯及其3種類似物列為危險藥物，即時刊憲生效。但毒禍深種，難以杜絕，有網民在昨（6日）拍攝到一名少女，在天水圍一輕鐵車廂內吞雲吐霧且神情呆滯，最後腳步浮浮離開車廂，其後更在月台附近跌倒地上，懷疑少女正吸食太空油。



據了解，該名少女年僅13歲，為中二學生。警方在昨晚7時許，接獲市民報案，指在天水圍輕鐵車廂內及天瑞站月台附近，發現一名少女疑似吸食過毒品。警方其後在天瑞商場發現少女，在其身上發現一支電子煙及一粒懷疑太空油毒品煙彈，隨即以涉嫌「藏有危險藥物」將她拘捕。據知，少女報稱是前一日在街頭向一名陌生男子以250元購入煙彈，以往沒有吸毒習慣，今次是首次嘗試太空油毒品。案件由天水圍警區軍裝巡邏小隊跟進。



一名穿杏色衫的少女坐在輕鐵座位上，拿著疑似電子煙煙機吸煙。（車CAM L/Bosco Chu影片截圖）

影片全長29秒，在片中可見一名穿杏色衫的少女坐在輕鐵座位上，拿著疑似電子煙煙機吸煙。當輕鐵到站時，她緩緩站起並吐出煙霧，神情呆滯且腳步浮浮地步出車廂。坐在其前座一名女學生疑察覺其異樣，亦慌張離開座位。在影片尾段，可見她在扶著月台欄杆，猶如不能控制其雙腳般大踏步離去。

當輕鐵到站時，她緩緩站起並吐出煙霧，神情呆滯且腳步浮浮地步出車廂。（車CAM L/Bosco Chu影片截圖）

此外，網民上載另一條有關杏衫少女的影片及相片。相片可見，該名少女坐在輕鐵天水圍天瑞站月台；而影片則可見該名少女在商場外不斷失平衡並向前仆倒。

網民上載另一條有關杏衫少女的影片及相片。相片可見，該名少女坐在輕鐵天水圍天瑞站月台。（Threads/em0.z1p_o7相片）

網民均留言估計少女是吸食了太空油，並指「好似好細個咋喎，唔報警害咗佢！」、「問題係點解 d（啲） 細路咁易買到？網絡上個個留言都笑 d （啲）細路，但係從來冇正視呢 d （啲）大空油嘅來源。」，亦有網民感嘆：「咁細個就咁」、「慘，心痛」。