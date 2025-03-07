抵港女子特製衫褲多處藏逾千支私香煙　判監兩月兼罰$2,000

海關昨日（6日）在香園圍邊境管制站，截停一名49歲抵港女旅客清關檢查時，先後在她所攜帶的衛衣前口袋內，和其身穿的特製外套內，發現141支及240支未完稅香煙。隨後，海關人員再發現她在腰間纏綁了320支未完稅香煙，並在其穿着的緊身褲內搜出480支未完稅香煙。



案件中，海關共查獲1,181支未完稅香煙，估計市值約5,300元，應課稅值約3,900元。該名女旅客亦隨即被捕，因管有未完稅香煙以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（7日）在粉嶺裁判法院被判處監禁兩個月和罰款2,000元。



女子身藏1,181支未完稅香煙。（政府新聞處圖片）

海關歡迎判刑，表示監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。