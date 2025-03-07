海關檢$2900萬私煙加熱煙拘2人　揭內地客日本大批入貨運港分銷

海關一連兩日（6至7日）偵破兩宗走私香煙案，在元朗一個物流倉庫及天水圍一酒店房間，檢獲共610萬支私煙及9萬支加熱煙，市值逾2,900萬元，私煙應課稅值共約2,000萬元。行動中拘捕一名貨車司機和一名內地男子。



調查更揭發，有走私集團利用航空旅客，在日本免稅店購買大量私煙及加熱煙入境，並存放於酒店房間內，再分銷賺取差價。 海關在過去半個月內，破獲約20宗同類案件，檢獲總值約400萬元的私煙和另類吸煙產品，並拘捕21人。換言之，連同記者會上公布的兩宗案件，海關合共檢獲市值3,300萬元的私煙和另類吸煙產品，私煙應課稅值共約2,200萬元。海關相信，今次行動已瓦解一個利用內地旅客走私日本香煙及另類吸煙產品的集團。



海關於3月6日及7日的兩個反私煙行動中，檢獲610萬支私煙及9萬支加熱煙，市值逾2,900萬元。（梁偉權攝）

元朗物流倉庫人贓並獲拘捕貨車司機 圖運私煙出口海外

香港海關昨日（6日）傍晚在元朗進行反走私香煙行動，掩至一個物流倉庫附近埋伏，並留意到卸貨區的貨台，有一名形跡可疑的貨車司機正將數板貨物搬向貨車。關員隨即上前截查，在貨斗及物流倉庫內，檢獲600萬支私煙，估計市值約2800萬元，應課稅值為1900萬元。

行動中，海關拘捕該名44歲男貨車司機，他現正保釋候查。海關税收罪案調查科稅收調查第三組高級調查主任陳勝龍指，該批私煙牌子在本地較為罕見，相信私煙集團打算轉運出口至其他國家，但亦不排除部分會流入本地市場銷售。海關成功堵獲該批私煙流入本港，將繼續追查私煙的來源去向，不排除有更多人被捕。

海關以涉嫌「管有應貨稅品」及「為售賣而管理另類吸煙產品」拘捕一名36歲內地無業男。（梁偉權攝）

天水圍酒店房闢私煙儲存分銷倉 一內地旅客被捕

另外，海關於今日（7日）凌晨時分，在天水圍一間酒店房間，搗破一個私煙及另類吸煙產品儲存及分銷倉。關員先酒店門口截查一名可疑男子，在其手推車上的尼龍袋內，搜獲6萬支另類吸煙產品（加熱煙），其後於房間內再檢獲14萬支日本牌子香煙及另類吸煙產品、數個行李篋及大量日本免稅品封袋。

行動中關員共檢獲9萬支未完稅香煙及11萬支加熱煙，市值共約110萬元，應貨稅值為31萬元。海關以涉嫌「管有應貨稅品」及「為售賣而管理另類吸煙產品」，拘捕一名36歲內地無業男，他已被落案起訴並於明日（8日）在屯門判裁法院提堂。檢獲的另類吸煙產品將會轉交衛生署調查。

日本市面香煙零售價40港元 走私集團免稅店買到港轉售賺差價

海關税收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任黃永源指 ，海關近日留意私煙集團在香港國際機場利用內地旅客，從日本走私大量沒有申報的香煙及另類吸煙產品入境，存放在租住的房間酒店內再分銷。海關相信，今次行動已瓦解一個利用內地旅客走私日本私煙的集團。

據悉，在日本當地市面香煙零售價僅港幣30至40元，遠低於本港市場零售價的100多元。不法分子於是在當地大批入貨，再以「一篋打爆」形式，偽裝成普通旅客入境，再於本港出售，賺取龐大差價。

針對有關私煙活動，海關於機場加強執法行動，過去半個月內共破獲約20宗走私香煙案件，檢獲60萬支私煙和46萬支另類吸煙產品，合共市值約400萬元，應課稅值為200萬元，並拘捕13男8女，年齡介乎26歲至53歲，大部分為內地旅客。其中一人管有4萬支未完稅香煙，以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，已被判監禁4個月。海關相信判刑有阻嚇作用，反映罪行嚴重性，並呼籲訪港旅客，切勿貪圖金錢利益，而參與走私活動。

海關税收罪案調查科稅收調查第三組高級調查主任陳勝龍（左）和第一組高級調查主任黃永源（右）交代案件。（梁偉權攝）

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。而根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民或酒店業界，若留意旅客經常攜帶大型行李，進出酒店房間懷疑從事私煙活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。