15巴童黨｜警重案組調查　連續兩日拘捕五人　年紀最輕15歲

網上近日流傳一條長約6分鐘的影片，顯示疑有童黨在後樓梯包圍一名女生，多人戴上口罩和身穿短袖上衣，輪流掌摑女生至少15下，同時爆粗辱罵，提及「我阿哥問你一句，你駁10句」、「咁X多嗲」。受襲女生表現委屈，一度解釋「你聽我講先啦」、「唔係我喎」，但眾人沒有接納，由於現場嘈雜，難以聽得清楚內容，未能完全理解事件來龍去脈。



警方表示，昨日（7日）晚上接獲報案，指一名14歲女童懷疑2024年8月中在旺角洗衣街一個商場梯間與多名男女因瑣事爭執，其間被該些男女掌摑面部。旺角警區重案組接手調查，經情報分析及深入調查後，昨日及今日（8日）在各區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕1男4女，年齡介乎15歲至22歲。他們現正被扣留調查。



眾人先後掌摑至少15下。（網上影片截圖）

影片甫開始，可見多人圍著一名少女，其他圍觀人士曾提醒切勿進行直播，以免東窗事發，同時有人高呼：「阿妹，打大力啲，我想睇」、「唔好講咁多，打大力啲算」，其中一名戴口罩女生舉起拳頭，疑似想舉中指笑罵同黨。其間懷疑有人經過後樓梯，一名男生立即用手指放在口旁發出「殊」聲，叫眾人保持安靜，確保無人發現後繼續施襲。

其中一名戴口罩女生舉起拳頭，疑似想舉中指笑罵同黨。（網上影片截圖）

眾人輪流掌摑女生至少15下，同時爆粗辱罵，提及「我阿哥問你一句，你駁10句」、「咁X多嗲」，試圖指控女生，女生表現委屈，一度解釋「你聽我講先啦」、「唔係我喎」，但眾人沒有接納，由於現場環境嘈雜，所以難以聽得清楚內容，未能完全理解事件來龍去脈。

影片事後獲得多名網民轉載，消息稱事發在旺角金雞廣場。《香港01》記者今晚到金雞廣場視察，發現大廈16至17樓後樓梯的環境，與影片中非常相似。