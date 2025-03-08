15巴童黨｜因打桌球結識　事主被指講人壞話　後樓梯講數被圍受襲

網上近日流傳一條約6分鐘的影片，拍攝到有童黨在後樓梯包圍一名女生，多人爆粗辱罵及輪流掌摑女生至少15下。片段曝光後，引起大眾關注。警方於昨晚（7日）接獲報案，由旺角警區重案組接手調查，並於昨日及今日（8日）以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕1男4女。



消息指，受襲女生與該批施襲者因打桌球而認識。案發於去年8月，其中一名女施襲者指事主曾講她壞話，相約講數。事主應要求到金雞廣場後樓梯，結果被多人包圍，其間被輪流掌摑。直至本周三（5日）影片在網上廣泛流傳，事主昨日由父親陪同下報案。警方經調查後，鎖定影片中人士經常出沒的地點，遂展開拘捕行動。據知，部份被捕人承認曾出手掌摑，但亦有人否認。

眾人先後掌摑至少15下。（網上影片截圖）

該段影片甫開始，可見多人圍著一名少女，其他圍觀人士曾提醒切勿進行直播，以免東窗事發，同時有人高呼：「阿妹，打大力啲，我想睇」、「唔好講咁多，打大力啲算」，其中一名戴口罩女生舉起拳頭，疑似想舉中指笑罵同黨。其間懷疑有人經過後樓梯，一名男生立即用手指放在口旁發出「殊」聲，叫眾人保持安靜，確保無人發現後繼續施襲。

其中一名戴口罩女生舉起拳頭，疑似想舉中指笑罵同黨。（網上影片截圖）

眾人輪流掌摑女生至少15下，同時爆粗辱罵，提及「我阿哥問你一句，你駁10句」、「咁X多嗲」，試圖指控女生，女生表現委屈，一度解釋「你聽我講先啦」、「唔係我喎」，但眾人沒有接納，由於現場環境嘈雜，所以難以聽得清楚內容，未能完全理解事件來龍去脈。

影片事後獲得多名網民轉載，消息稱事發在旺角金雞廣場。《香港01》記者昨晚到金雞廣場視察，發現大廈16至17樓後樓梯的環境，與影片中非常相似。