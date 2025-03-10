石鼓洲康復院院友猝死｜自願戒毒　踢波後觀賽時抽筋　院方感遺憾

上周六 （8日）傍晚6時34分，石鼓洲康復院一名47姓何男院友於足球場暈倒，昏迷由直升機送往東區醫院搶救後，終告不治。



香港戒毒會今日（10日）回覆《香港01》查詢時表示，事主去年9月入住該院，接受自願戒毒服務，身體狀況未有特殊紀錄。事發當日，事主踢波後、休息觀賽期間突然抽筋，經急救及送院搶救後不治。石鼓洲康復院對事件深表遺憾，已聯絡及協助事主的家人，包括跟進他們的經濟需要。



事發當日（8日），事主由直升機送往東區醫院搶救後，終告不治。（資料圖片）

香港戒毒會稱，事主上周六在院內足球場踢波後，與在場其他院友休息，觀賽期間突然抽筋，隨即送往院內護理大樓，接受醫護人員急救，同時通知政府飛行服務隊，經直升機送往東區醫院，惜送院搶救後證實不治。

事主去年9月入住石鼓洲康復院，接受自願戒毒服務，按石鼓洲康復院醫務紀錄，他的身體狀況未有特殊紀錄。石鼓洲康復院對有院友離世深表遺憾，並指其社工已於當日即時聯繫該名院友的家人，並一直在醫院陪同協助，支援家人，包括跟進家人經濟需要並會協助申請援助。

石鼓洲康復院內一名男院友，上周六（8日）於足球場踢波後暈倒，送院不治。（facebook 社區藥物教育輔導會 Community Drug Advisory Council）

翻查資料，石鼓洲康復院成立於1961年，為香港戒毒會轄下單位。院舍服務對象為18歲以上的男性吸毒者，提供免費脫癮治療和康復服務。