自提點亂象｜拼多多與淘寶包郵戰玩殘自提點？營運者拆解三大困局

網購熱潮下貨物源源不絕，以致自提點亂象頻生，網民投訴不絕。有店舖無人打理，任由客人自行取貨；貨量過多堆至天花板，甚至溢出行人路，客人要排長龍取貨，甚至要改天再來。《香港01》實地視察多個自提點，訪問營運者，歸納出三大困局：拼多多與淘寶菜鳥包郵戰壓低佣金，首重費用由5元降至2.5元，但租金人工高企，利潤微薄；平台無視自提點容量，不斷送貨令店舖應接不暇；物流送貨不定時，自提點要隨時待命，若無人簽收便會被棄於街頭。有業界人士慨嘆，為接貨只能同意低佣金，故賺得的利潤並不多，「依家真係幫個啲集運公司，或者拼多多、菜鳥打份工」。



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翻查社交平台，可以見到不少苦主批評各個自提點的營運問題。其中一個自提點月前被指無人管理，貨物散亂如垃圾堆，顧客要自行找出貨物，有人拍片放上網，片中有人大嘆：「被人摷到亂晒，點搞呀？我仲未搵到，慘啦！」

其中一個自提點被指無人管理，客人要自己找貨物。（互聯網）

職員忙到踢晒腳 向客直言﹕聽日再嚟啦

事隔逾月，該個自提點情況是否改善？記者實測將拼多多貨物送往該個自提點，前往取貨時，發現貨物堆放在走廊，有3名顧客排隊取件。一名職員忙於整理貨物，無法即時協助取貨，並向顧客稱﹕「你哋聽日再嚟啦，要將所有嘢歸類上架先搵得到。」顧客堅持前一日已收到取件碼，不滿要改日再來，職員連稱﹕「因為未執好，現在仲執緊。」、「我盡量搵，但好多貨呀。」最終仍在貨堆中找到貨物。

記者以顧客身分取件，向職員了解貨量過多的問題。對方解釋貨物混亂源於附近自提點結業，貨物全數轉送至其店舖﹕「好多貨都唔要緊，最慘係有啲其他地方運過嚟，唔係我個啲，畀埋我」。被問及行家結業原因，他僅稱﹕「佢哋突然不做，走晒過來」。記者其後表明身份，向其查詢拼多多及淘寶菜鳥的包郵戰是否令自提點承受龐大壓力，他即否認﹕「唔係呀，拼多多好正常」、「我唔清楚呀」。

自提點營運逾月未收到錢 店主斥搵笨

記者其後再去另一自提點取貨。該店本身經營凍肉，後來有拼多多的集運商派人前來商洽合作，毋須成本，只要提供地點及協助管理貨物，便會以月結方式賺得利潤。店主認為一試無妨便應允，每日處理數十名街坊的貨物，運作上不會混亂，但營運逾月仍未收到分毫，形容是「搵笨」，「一蚊都唔使拎出嚟，有咩輸，雖然我而家一蚊都冇收過，利潤唔高，唔會夠交租」。對於會否繼續做自提點，他稱沒收到錢就會終止合作，「睇下咩環境，冇錢梗係唔繼續啦，兩個月都冇畀錢就bye bye啦，唔好玩啦」。

自提櫃爆滿改用自提車 順豐﹕確保客戶盡快取件

另外，記者嘗試將拼多多貨物送至物流公司的自提櫃，但卻收到自提櫃爆滿的訊息，要求貨主前往路邊一輛「自提車」取貨，並限時在下午6時至8時取件。現場所見，路邊擺放貨物，有十數人排隊等候取件，秩序良好。

順豐回覆指，由於一般集運件體積較大，加上合包後包裹體積難以預計，導致集運件到達指定的順豐自助櫃時，可能因隔口未能容納集運包裹而未能即時入櫃。有見及此，公司因應個別區域的情況安排臨時派送點，以應付近日增加的集運件量，確保客戶盡快取件。除了上述的過渡措施，公司正積極拓展更多自提網點，以切合客戶需求。

兩個國內電商平台拼多多及淘寶於2024年底推出包郵服務，吸引港人消費。（楊婉婷攝）

業界人士拆解自提點營運三大困局

另一集運商BUYUP回覆查詢時亦指出，國內兩大電商平台推出包郵服務後，聽聞以量多為由，要求自提點佣金一降再降。面對租金壓力，許多自提點只能接受低佣金，結果貨量增加但收入未見提升，甚至有所下降，加劇管理壓力。

《香港01》透過電話訪問半年前開始經營自提點的業界人士Tammy（化名），了解行業現況。她解構自提點的營運模式，集運公司會將貨物運送至自提點，員工負責分貨、拆貨、上架，再掃描貨物上的提貨號碼，客人便會收到取貨碼。

自提點的收入來自集運費用，首公斤費用與集運商議定，續重每公斤1元，一切開支包括人工、租金和燈油火蠟，均由自提點承擔。她坦言，經營自提點「賺來賺去都係賺一份人工」。

一﹕首公斤運費大縮水僅餘2元

Tammy指，以往景況好時，首公斤運費可達5元，但在淘寶菜鳥及拼多多包郵戰下佣金縮水，由3元減至2.7元，如今僅2.5元，但自提點營運者為接貨只能接受低佣金，「其實兩蚊難聽啲講，有時跌咗，你都廢時理，但是我就要收很多個兩蚊，先可以交到租」、「然後又成兩萬蚊出糧，其實要有很多貨量，所以呢一行係唔會發達嘅」。現在想營運自提點，她建議，租金需控制在1萬元內，才能賺數萬元「工資」，或舖面附設洗衣店、車房等業務，自提點收入僅作補貼。

對於自提點無人管理、貨物亂放等的亂象，Tammy指，與集運商簽約時，條款上列明須有場地擺貨及有負責交付貨物的人員。而菜鳥系統發展成熟，有較完善的追蹤貨物機制，例如自提點設閉路電視監管，客戶投訴可即時要求自提點提交影片核查，問題相對較少；拼多多則「亂到不得了」，自提點無人管理，拼多多亦不太在乎。

有自提點貨量驚人，其中安泰街市一個自提點疑因附近有店舖結業，貨量突然暴增，結果要佔用另一丟空店舖。（梁偉權攝）

二﹕網購多貨量大壓垮自提點

她亦估計，出現問題的自提點多位於平民區，基層網購需求大，貨量多。有店舖可能想多賺錢而過量接貨，亦可能是集運公司不顧自提點容量仍不斷送貨，「譬如你只有200呎，你冇理由畀幾車貨過來，點擺呢?」

三﹕物流運輸混亂 員工做到發脾氣

她續指，物流送貨時間不定，有時休息時間送來，把貨物扔在一旁便離開，又或是「一個星期唔嚟，一嚟就一日嚟兩架車，運輸時間很難控制得到，任何時候、任何時刻都要喺度待命」，員工忙不過來「踢晒腳」，大發脾氣，最終不勝負荷爆煲。

她認為利潤低、貨量大、物流混亂等問題，導致有自提點選擇結業或找人頂讓，「你冇肉食，人哋就唔想做，都係一門生意，估計係賺嘅水位太少，所以唔做」。如果兩大平台續以此模式營運，將佣金不斷壓低，情況只會愈來愈惡劣，她對行業前景不感樂觀。

《香港01》已向淘寶官方集運菜鳥及拼多多查詢，截稿前暫未獲回覆。

自提點亂象系列﹕

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自提點亂象｜安泰街市貨積如山 職員呻時薪$40忙碌又受氣已辭職