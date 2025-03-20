自提點亂象｜安泰街市貨積如山　職員呻時薪$40忙碌又受氣已辭職

網購熱潮下自提點湧現，然而位於觀塘安達臣道安泰邨街市的自提點，近日因貨量暴增引發混亂。《香港01》記者實地採訪，發現貨物堆滿地面及後樓梯，甚至佔用另一個空置的相連舖位，有客人三度提貨均無功而回，大為不滿。職員無計可施，解釋附近一間自提點突結業，貨物全部被轉送過來，他們亦疲於奔命，「我都係打工啫，我都冇辦法」。職員大吐苦水，指時薪僅40元，即只有最低工資，另有每小時25元獎金，卻被公司壓榨，遲到扣錢、拖糧、少發獎金、OT無補水、一日內應付兩日的貨量等，偶爾更被客人惡言相向「信唔信我冚你一巴」，已決定辭職。



3月12日，有網民於社交群組《安泰邨之友》控訴「街市間集運一片混亂，大家各自搵返自己貨」。（互聯網）

3月12日，有網民於社交群組《安泰邨之友》控訴「街市間集運一片混亂，大家各自搵返自己貨」。其上傳照片可見，一個舖位地上堆滿大大小小貨物，多名貨主翻找自己的貨物。

3月13日安泰街市自提點情況。疑因貨物過多，暫放於另一個58至59號空置舖位內，店內無貨架，只放有多輛籠車。（梁偉權攝）

自提點逼爆 佔用空置舖位

記者翌晚到街市視察，發現共有兩個舖位被放滿貨物，均有職員協助提貨。24A舖設有貨架，部分貨物已上架，其餘堆於門前及後樓梯；疑因貨物過多，暫放於另一個58至59號空置舖位內，店內無貨架，只放有多輛籠車，一名年長男職員以紙筆紀錄貨物編號，指引顧客自行尋找。

街坊李女士形容貨物像「炒田螺堆晒向度，分唔到」。（梁偉權攝）

街坊批評似垃圾堆 取貨流程欠效率

多名街坊向記者表達不滿。街坊李女士形容貨物像「炒田螺堆晒向度，分唔到」。她於12日晚及13日上午兩次取貨均失敗，「講得難聽啲好似垃圾堆」。她續指，近日集運公司未有再發短訊通知到貨，只能查閱拼多多程式內的送貨進度，要靠「斷估」推敲貨物是否已送抵自提點，慶幸今次有其他街坊在貨堆中發現其貨物，透過標籤上的電話通知她取貨。

呂先生11日收到到貨訊息，當日前來提貨無功而回，女職員稱若找到貨物會再通知，詎料兩日後再訪卻被告知貨物不見了。他曾向客服投訴不果，遂再到自提點嘗試自己找，「我唔忿氣落嚟搵多次，靚仔（職員）話冇㗎啦你件貨」。呂先生指雖然貨值不高，但對拼多多的集運物流失去信心，日後擬轉用自提櫃，「冇系統，21世紀，都唔係電腦化，靠人腦、靠人手、筆記，唔掂囉物流」。

職員羅先生（右）為客人尋找貨物，他指近日貨量急增，應接不暇，對顧客投訴亦無計可施。（梁偉權攝）

職員﹕店舖容量超上限 司機仍送貨

對於街坊的諸多不滿，自提點職員卻束手無策。其中一名職員羅先生無奈指，一周前隨主管從元朗調派過來接手，怎料情況漸趨惡劣，「本身我哋一開始做冇咁亂，之後啲貨愈來愈多，間舖已經打爆晒，已經上唔到貨，啲貨唯有堆向地下，啲客投訴都冇辦法」。他曾於公司群組內向管理層反映問題，卻未獲回覆，後來與同事了解，始知悉樓上另一間自提點突然結業，以致貨物全部轉運至其店舖，惟其店舖只能容納400件貨物，早已超出上限。

他又提到，12日的混亂情況源於「個個客都夜晚嚟攞貨，司機又夜晚嚟送貨」，即使他向司機稱無法將貨物安置在店內，司機亦未有理會，僅將貨物暫放於空置舖位。

職員黃小姐及羅先生對混亂情況亦感到無奈，黃小姐更大吐苦水，指薪酬低，但工作繁忙及處處受氣，已辭去工作。（梁偉權攝）

職員已辭職﹕時薪低、工作量大兼受氣

另一兼職職員黃小姐更吐苦水，直指薪酬低卻處處受氣，日前已辭職，「40蚊一個鐘，獎金25元，遲到1分鐘扣2蚊」，但她與同事發現被擅扣獎金。她試過由中午12時工作至晚上10時，「佢計我8個鐘時間，出糧成日出唔齊，糧單唔畀，打電話佢唔聽」。

她續指，自提點周日休息，但物流會照樣送貨，結果周一上班時要處理兩日的貨量。樓上自提點結業後情況更為惡劣，貨量暴增，「一日多咗500幾件貨，做唔晒，啲貨又全部都冇地方擺，隔離鄰舍投訴，我哋都冇辦法。」她嘆道即使用心協助客人，仍遭責罵﹕「人哋唔體諒，講講下突然好大聲鬧你，我成世人未畀人鬧過。」

情況於上周五（14日）再有變化，兩個店舖突然清空，部分與其合作的集運公司顯示該自提點已結業。有街坊如「盲頭烏蠅」不知到何處取貨，遂網上發文查詢，其後始知悉《香港集運》指因店舖保安問題，改以自提車每晚8時至10時提供服務。上周六（15日）自取車到達後，大批顧客包圍自提車取貨，未幾有人報警不滿阻街，驚動警方到場抄牌。

記者在周日（16日）前往視察，發現貨物擺放在行人路上，數十街坊排隊輪候，職員按照取貨碼分流協助取貨。

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房屋署回覆查詢指，香港房屋委員會以整體承租方式，將安泰街市批予承租商「現代街市管理有限公司」（下稱「現代」）負責營運及管理。「現代」每日會巡視安泰街市範圍，若發現有商戶在任何公眾地方擺放貨品，會即時作出勸喻及要求盡快清理。根據紀錄，「現代」最近一個月的巡邏期間未有發現安泰街市的公眾地方、空置鋪位及後樓梯範圍有擺放貨品及佔用空間的情況，亦未有接獲相關投訴。

根據紀錄，安泰街市24A鋪位與「現代」的租約已經終止，鋪位已於3月14日收回。至於有關公司自提車的停泊位置在安泰邨以外、非房屋署管轄範圍的地方。房屋署並沒有在安泰邨公眾地方發現有雜物造成阻塞的情況。

《香港01》正就安泰街市自提點情況，向香港集運查詢。

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