招攬長者賣戶口洗錢　警拘73傀儡戶口持有人　破53騙案涉$4100萬

秀茂坪警區打擊詐騙及洗黑錢活動，偵破53宗案件，發生在2021年2月至2024年10月期間，187人受害，涉及損失金額超過4,100萬元。騙案類型包括刷單騙案，假投資、網上購物及電話騙案，當中投資騙案佔所有案件的6成。



警方一共拘捕73名傀儡戶口持有人，當中年紀最大為一名78歲退休老翁，他在街頭被不法分子招聘，透過開啟銀行戶口賺取報酬，最終老翁賣出戶口後，被利用收取一宗網上求職騙案的43萬元犯罪得益。



秀茂坪警區科技及財富罪案調查隊督察陳肇峯（左）及總督察(調查)郭家瑩（右）交代案件。（翁鈺輝攝）

秀茂坪警區總督察（調查）郭家瑩指，秀茂坪警區於今年2月至3月期間，打擊詐騙及相關洗黑錢罪行，於全港各區進行大型拘捕行動。行動中，警方偵破由2021年2月至2024年10月期間，發生的53宗不同類型詐騙案件，涉款逾4,100萬元，並拘捕73名傀儡戶口持有人，他們的戶口被騙徒用以收取騙款。被捕人士部份聲稱任職地盤工人、家庭主婦、運輸工人或報稱無業 ，年齡介乎19至78歲 。

涉案騙案類型包括刷單騙案、假投資、網上購物及電話騙案，總損失金額為4,135萬元。其中投資騙案是整體損失金額最高的騙案類型，損失金額超過2,252萬元，佔受害人損失的6成。不法份子利用虛假的高回報投資網站及平台，誘騙受害人投入大量資金，最終令受害人血本無歸。

除了網上投資騙案，刷單騙案亦值得高度關注。數據顯示，該類騙案損失金額比較高，受害人通常多次匯款後才方知受騙。不法分子利用分段式詐騙手法，以降低受害人對於騙局的戒心，令損失金額不斷增加，案件往往在較後的時間才被揭發。

科技及財富罪案調查隊督察陳肇峯指，案件牽涉187名受害人，年齡介乎14至85歲。據悉，最大一宗損失金額案件為投資虛擬貨幣，損失高達381萬元。而不少傀儡戶口持有人為長者，例如行動中年紀最大的被捕人，為一名78歲報稱退休的男子，他的銀行戶口涉嫌與一宗網上求職騙案的犯罪得益有關，涉及金額高達43萬元。據了解，他在街上被不法分子招攬，對方聲稱協助開啟銀行戶口，便能輕鬆賺取報酬。被捕人因為一時貪念，開戶後將戶口資料及密碼，售出予不法分子，最終成為犯罪工具。

犯罪集團往往利用長者信任，誘使他們交出銀行戶口，用以處理非法資金，警方提醒公眾，尤其是長者，必須提高警覺，切勿將銀行戶口借出，或因一時貪念出售予他人，妥善保管口個人資料身份文件，不要交予第三方或不熟悉的人。警方強調，騙徒操控戶口進行詐騙固然為違法，傀儡戶口人亦有機會干犯洗黑錢罪。洗黑錢為非常嚴重罪行。最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。