海關破歷來最大宗走私金條案　電器盒藏$4600萬黃金圖空運赴日

海關偵破今年首宗走私黃金、亦是歷來最大宗走私金條案，在一批從香港寄往日本、報稱載有的電器的貨物中，檢獲64條共重約64公斤的走私金條，市值約4,600萬港元，更揭發不法分子在載有金條的鐵盒內放置定位器，以便尋找被混入大量其他包裹之中的金條。若該批金條成功被走私到日本，料可逃避約460萬港元關稅。



海關在一批寄往日本的貨物內，檢獲64公斤金條，市值約4,600萬元。（曹德熙攝）

海關機場科空運貨物第三組督察陳泳言表示，機場科人員根據風險評估及情報分析，於3月5日清晨，鎖定一票香港運往日本的貨物作查驗。貨物報稱載有玩具、帽及燈，共有124個包裹，總重量1.1公噸。

X光影像顯示，其中4個包裹內的貨物密度異常地高，影像與報稱的貨物不符，關員於是逐一量度該4個包裹的重量。它們原本各報稱重約1.1公斤，惟實際量度顯示，每個包裹都重逾17公斤。關員打開包裹詳細檢查，發現各裝有一大兩小紙盒，大盒各載有一部電器，細箱則各載有一個異常地重的鐵盒。人員打開合共8個鐵盒，檢獲64條懷疑走私黃金金條，共重約64公斤，總市值4,600萬元。案件交由海關有組織罪案調查科接手調查。

海關在一批寄往日本的貨物內，檢獲64公斤金條，市值約4,600萬元。（曹德熙攝）

涉案金條被收藏在包裹內，再混入大批其他包裹，準備集運到日本。有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊指出，關員在每個載有金條的鐵盒內，均發現定位裝置，相信是走私分子放入，以便從大量包裹當中尋回金條。

海關在一批寄往日本的貨物內，檢獲64公斤金條，市值約4,600萬元。每個藏有金條的鐵盒內，均放有白色的定位裝置。（曹德熙攝）

他表示，涉案貨物是由內地物流公司，經香港寄往日本的物流公司，不排除有人於貨物到港後，「加料」放入金條企圖走私到日本。若該批金條成功運到日本，料可逃避約460萬元關稅。海關仍在調查案件，不排除稍後會有拘捕行動。

據了解，涉案內地物流公司位於廣東省，海關初步未發現該公司有可疑；貨物收貨機場位於東京，但因本身屬集運貨物，故暫未能確定原本會否再被轉運到其他地方。

檢獲的金條將被送到化驗所檢驗以確認純度。據知海關過往查獲的走私金條，全部為9999純金，故估計今次案件中的金條純度亦較高。

海關在一批寄往日本的貨物內，檢獲64公斤金條，市值約4,600萬元。（曹德熙攝）

海關引述政府統計署資料表示，香港國際機場2023年共處理空運貨物430萬噸，是全球最多，認為走私分子把黃金收藏於電器，以複雜包裝手法掩飾，並刻意利用本港機場頻繁的空運物流，逃避海關偵查。但金條最終仍被截獲，海關相信今次行動已對不法分子造成沉重打擊。

海關在一批寄往日本的貨物內，檢獲64公斤金條，市值約4,600萬元。海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊（左）及機場科空運貨物組督察陳泳言（右）交代案情。（曹德熙攝）

翻查資料，海關於去年3月，在機場一批報稱載有兩台空氣壓縮機的貨物內，檢獲146公斤走私黃金，市值約8,400萬元，是海關有紀錄以來最大宗黃金走私案。但當時的黃金並非以金條形式走私，而是先被熔成液體，鑄造成空氣壓縮機零件，再放回機內試圖偷運出境，亦是海關首次發現有人以重新鑄造的手法掩飾走私黃金。

▼2024年3月海關檢獲146公斤走私黃金▼



海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元。（黃學潤攝）

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根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。