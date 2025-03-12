有片｜小西灣道爆鹹水管馬路成「黃河」　兩中學沖廁水供應受影響

柴灣今日 （12日）爆水管。下午4時55分，警方接報小西灣道近富欣花園對開一條地底鹹水管破裂，大量黃泥水湧出地面，街道頓成「黃河」，受影響範圍約1米乘3米。水務署派員到場了解。水務署表示，中華基金中學及漢華中學的沖廁水供應受影響。該署正程團隊正全力搶修，以盡快恢復相關沖廁水供應及重開受影響的行車線。



網上影片可見，一個行人過路處被水淹沒，污泥在路面堆積，行人及車輛均需涉水而行。



運輸署宣布，因水管爆裂，小西灣道（往富景花園方向）介乎富欣道與新業街之間的全線現已封閉。現時上址交通繁忙。受影響過海巴士第106、106P、118、118P、606、606X、613A、907D及N118號線往港島方向須改道行駛，不停富欣花園站。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司網頁或流動應用程式內的資訊。

水務署於facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」表示，署方今日（12日）黃昏接獲報告指小西灣道近富欣花園有水管滲漏 ，經了解後確認涉及一段鹹水供水管，遂暫停相關喉管的供水。

現時中華基金中學及漢華中學的沖廁水供應受到影響。此外，小西灣道東行方向近小西灣邨介乎富欣道與新業街的行車線須暫時封閉，以配合緊急維修工作。署方工程團隊正全力搶修，以盡快恢復相關沖廁水供應及重開受影響的行車線。署方對有關事故對市民構成不便表示抱歉。