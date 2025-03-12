涉偷2500米銅喉值$102萬　兩越南賊與接贓回收商3人落網最老97歲

隨著銅金屬價格上升，今年1月至3月期間，全港偷銅喉案件亦有上升趨勢。黃大仙警區翻查大量天眼後，鎖定兩名賊人，他們涉嫌21宗發生於公園及後巷的銅喉盜竊案件有關，總共偷去總長約2,500米銅喉，總值超過港幣102萬元。



警方經調查後，以涉嫌「盜竊」及「處理贓物」罪名拘捕5人，包括兩名越南籍男賊（51及61歲），以及接贓回收店的兩女一男職員（56至97歲）。



賊人3個月內， 總共偷去總長約2,500米銅喉，總值超過港幣100萬元。 （梁偉權攝）

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先踩線後犯案 乘的士運贓物錮喉到回收店轉售

黃大仙區由今年1月起，發生多宗偷銅水管盜竊案件，黃大仙警區於是展開深入調查，透過翻查大量閉路電視以及情報分析，鎖定兩名賊人身份，相信他們與全港多區共21宗同類案件有關。

黃大仙警區重案組第二隊督察岑思朗指，被偷去的銅喉總長約2,500米，總值超過港幣100萬元。賊人以安裝在公園及後巷的銅喉為目標，先乘坐交通工具，到犯案地點附近踩線，直至夜闌人靜時才會犯案，手法相當小心。他們會以剪鉗及螺絲批等工具破壞銅喉接駁口，再將銅喉放進大型麻布袋，事成後乘坐的士，運送贓物到大角咀一個五金回收站轉售。

據悉，近期銅價大幅飆升3倍，偷銅案疑因此增加。消息指，回收商以平均價格的15%收買銅喉，每公斤約60元。

黃大仙警區重案組第二隊督察岑思朗（左）及刑事調查第二隊督察陳幸梓（右）交代案件。（梁偉權攝）

被捕5人當中，有兩名分別51歲和61歲的越南籍男子，為偷取銅喉的賊人。據悉，其中一人持香港身份證，另一人則持不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。他們亦與上周六（8日）筲箕灣愛秩序灣遊樂場案件有關，上址約100米長銅管被人剪斷偷走。

其餘3名被捕人則為回收店的兩女一男本地職員，年齡介乎56至97歲。警方指經長期觀察，發現賊人多次於深夜才到回收店轉售銅喉，因此有理由相信回收店亦知悉有關銅喉為贓物。

行動中，警方檢取賊人犯案時身穿衣物以及犯案工具，並成功起回部分贓物。部分被捕人士已獲准保釋後查，其餘正在拘留當中，稍後將被落案起訴。

警籲五金回收場應查證回收物料來源 免墮處理贓物罪

黃大仙警區刑事調查第二隊督察陳幸梓指，有五金回收商收買大量不明來歷的五金材料，並以「低買高賣」的方式，轉售予大型廢金屬回收場，從中獲利。警方呼籲五金回收商在交易前，務必仔細評估賣方，例如物料數量、新舊程度、運送物料途徑、交收時間及頻率等，並應履行盡責查證，詢問賣方貨物來源以釐清疑點。如回收商知道或相信回收物料有可疑、懷疑是贓物，則不應接收物料，並應舉報。如果回收商仍繼續接收及處理物件，便有可能干犯處理贓物罪。

另外，賊人犯案時會發出巨大撞擊聲響。警方呼籲市民如果在公園或後巷發現可疑人士，應及早舉報。

根據《盜竊罪條例》，「盜竊」及「處理贓物」罪屬嚴重罪罪行，前者一經定罪最高可判處10年監禁，後者最高判囚14年，警方呼籲市民切勿以身試法。