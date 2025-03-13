警東九龍打擊電動可移動工具　拘七男檢七車

警方表示，東九龍總區交通部及各警區在秀茂坪、觀塘及將軍澳進行打擊非法駕駛電動可移動工具行動。



行動中，警員發現7名男子於道路上懷疑非法駕駛電動可移動工具。經初步調查後，警員拘捕該7名年齡介乎28歲至58歲的本地男子，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「在行人路上駕駛電單車」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」，以及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」，並扣查涉案的4輛懷疑電動單車及3輛懷疑電動滑板車。所有被捕人已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。



警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

警員發現7名男子於道路上懷疑非法駕駛電動可移動工具，於是作出拘捕。（警方提供）

警員發現7名男子於道路上懷疑非法駕駛電動可移動工具，於是作出拘捕。（警方提供）

警員發現7名男子於道路上懷疑非法駕駛電動可移動工具，於是作出拘捕。（警方提供）

警員發現7名男子於道路上懷疑非法駕駛電動可移動工具，於是作出拘捕。（警方提供）

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。