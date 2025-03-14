葵涌貨車泊街邊逾月　收28「牛肉乾」罰款近$9000　無駛走竟因……

政府早前在財政預算案，提出會檢討交通違例事項的定額罰款，以更好管理交通，而在2024/25年度，「牛肉乾」定額罰款告票為庫房進帳8.4億元。網民近日發現，葵涌葵豐街一輛停泊路邊貨車，車頭的「牛肉乾」已堆積如山。有網民笑稱車主「有錢就是任性」，亦有人擔心車主「過咗咁多日都唔走，車主係咪有事？」



《香港01》記者到場了解，發現涉事貨車累計收到至少28張告票，以每張罰款320元計算，該疊告票已能為庫房進帳近9,000元。據了解，持有涉事貨車的公司早已「執笠」清盤，結果貨車成為「棄車」，流落街頭。警方在今日（14日）下午亦接獲報案，投訴該車造成阻塞，並派員到場發出告票。



車頭的「牛肉乾」已堆積如山，厚如一本簿。（鄧海興攝）

記者現場點算至少收28張「牛肉乾」 為庫房進帳約9千元

據記者現場觀察，涉事貨車原疑為運菜車，貨斗及車廂內仍遺有菜籃及送貨備忘錄，車廂內一份疑為貨單的文件顯示日期為今年2月4日。經初步點算，貨車總共收到至少28張告票，最早一張於今年2月14日發出，最新一張則於今日 （3月14日）發出。換言之，涉事貨車已停泊上址至少一個月。若以每張定額罰款通知書罰款320元計算，該疊「牛肉乾」已能為庫房進帳至少8,960元。

而現場位置屬 「夜間路旁商用車輛泊車位」計劃範圍，路邊有標示表示，貨車每晚8時後至翌日早上7時可停泊上址，惟涉事貨車疑於過往數周一直未有離開。

葵涌葵豐街一輛貨車違泊逾月，被不斷抄牌。（鄧海興攝）

▼告票厚如簿 最舊2月14日已發出▼

網民笑「有錢就是任性」 質疑警方抄牌治標不治本

網民不禁發帖呼籲車主盡快回來取車，「啲鈔票（告票）成本書咁厚」，擔心「再咁樣抄法佢成個月都白做㗎」。有人則笑言司機「有錢就是任性」、「有錢！比得起！」。另一邊廂，亦有網民擔心司機去向，「淨係識得抄牌，個車主係咪有事呀？」，指「法律不外乎人情」，認為警方應嘗試了解車主去向。網民亦討論抄牌次數是否有上限，又認為警方「抄牌」治標不治本，若然一直「抄牌」解決不了阻路的問題，質疑「點解唔拖走？」，反而「當提款機咁狂抄」。

涉事貨車車身有車行名字及聯絡電話，據了解，該車行為貨車的前車主，早前已將該貨車轉售予另一車行。惟據知購入貨車的車行已「執笠」清盤，負責人一直沒領回貨車，於是一直擱置路邊，無人理會任由被狂「抄牌」。

警方表示，於今日下午5時28分接獲報案，指一輛貨車在葵豐街造成阻塞。人員接報到場，向該車發出告票。據了解，該貨車為一輛棄車。

事發位置屬 「夜間路旁商用車輛泊車位」計劃，貨車每晚8時後至翌日早上7時可停泊上址。（鄧海興攝）

警察拖車後3日內通知車主 兩周內車主沒現身取車 可成為政府財產

翻查資料，根據《道路交通（泊車）規例》，任何人致使或允許車輛停留在道路上不動，而停留的位置、狀況或情況，是相當可能危及其他使用該道路的人的，即屬犯法可被判罰2,000元。

法例亦賦予警察權力，可以移走「留在道路上不動的車輛，其狀態及情況相當可能危及其他道路使用者或干擾道路的使用」，條件是該車輛無人看守，而駕駛者不知所終，或駕駛者未能移走該車輛；或駕駛者拒絕移走該車輛。如車主未能於3日內認領車輛，警方會向車主發出通知，要求其於其後14天內取回輛並繳付移走及存放費用；如果車主沒有出現取回車輛，車輛將成為政府財產，並可予出售。

即使車輛沒有危及其他道路使用者或干擾道路的使用，如有合理理由相信車輛已被棄置，警方可根據《道路交通條例》（第374章）第107條通知車主，要求車主移走車輛。如車主未於7日內移走該車輛，警方可把車輛扣押；假如車主未有在扣押後14天內取回車輛，車輛將成為政府財產，並可予出售。