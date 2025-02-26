財政預算案｜向車主開刀?市民盼牛肉乾只加$30　嘆樣樣加錢有壓力

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）公布《財政預算案》，面對龐大財赤，政府需要開源增加收入，表明採取「用者自付、能者多付」的原則，運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費，亦會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。



有的士司機向《香港01》表示，合法車位、錶位和停車場供不應求，尤其是咪錶位，有時擺的士站都抄牌，認為調整「牛肉乾」罰款亦無助打擊違泊。有職業司機則稱各項費用均增加，「逐樣逐樣加一個幾毫，唔多唔少都有啲壓力。」希望「牛肉乾」最多只加30元。



▼財政預算案．違泊「牛肉乾」加價▼

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《財政預算案》提出檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款。早前有消息曾稱「牛肉乾」可能由320元上調至400元至480元，的士司機王先生認同違例泊車罰款，即俗稱的「牛肉乾」有上調空間，「好多年冇加，都應該要加，依家好多違例泊車」，但希望加幅在40至50元內。惟他相信增加罰款對改善違泊問題沒有太多幫助，因不少個人車主不太在意被票控。

另有不少的士司機不滿調整，認為合法咪錶位不足才是導致違泊的真正成因。郭先生批評「環境唔好你仲要加到$450？我肯定唔係好鍾意囉」，認為可能有助減赤，但「解決唔到（違泊），車位唔夠、咪錶位都唔夠，有咪錶我都泊啦，唔會違泊，係冇位畀我泊，焗住違泊」。

張先生亦認為是泊位不足而導致違泊，「唔係我想亂咁泊，有位我都想泊」，加罰款是治標不治本，亦增加職業司機壓力。

胡先生亦認為「合法車位錶位停車場，唔夠所有車用，我哋擺車食飯都要掛，邊度搵個錶位畀我擺呢？」他坦言十元八塊咪錶費用「唔係唔願意畀」，但錶位不足是調整「牛肉乾」罰款的考慮因素，有時擺的士站都抄牌。

的士司機胡先生表示，合法車位、錶位和停車場供不應求，尤其是咪錶位，有時擺的士站都抄牌，認為調整「牛肉乾」罰款的話要考慮錶位數量。（馬耀文攝）

任職私人司機的劉先生指若要加價，也感無奈：「對於我哋揸車嚟講，佢加價我哋就慘啲囉。但係唔加，啲車亂咁泊。」他擔憂牛肉乾罰款將升至400元，「希望佢唔好加得咁高囉」，他認為加幅30元，罰款350元仍可接受。

至於有指隧道亦有可能加費，劉先生指隧道維修和人工等成本上升，必然轉嫁用家，他無奈指：「都係講一句，唔好加咁多。」他續言現時消費支出多了，但收入減少，「逐樣逐樣加一個幾毫，集腋成裘，積少成多，一定會對我有財政壓力，唔多唔少都有壓力」。

任職私人司機的劉先生指若要加價，也感無奈：「對於我哋揸車嚟講，佢加價我哋就慘啲囉。」（羅日昇攝）

另一名黃先生自言並非職業司機，贊成政府加價，又認為此舉有助緩解財政困境：「都應該要加，因為現時香港財赤。」他承認加幅是否可以接受因人而異，「見仁見智，各人睇法唔同」。有指牛肉乾罰款為由現時320元加至400元，黃先生認為對駕駛者而言一定有財政壓力，「你話係咪好大呢？每個人都唔同」。他自言尚能負擔，並呼籲市民遵守規則，「唯有每個人守規矩一點，自律一點，唯有自己檢點」。

退休人士李先生對各項收費或上調認為問題不大。例如「牛肉乾」一個月最多被票控三數次，「你$320都好耐冇加過價啦，你揸車都預咗俾佢抄幾張，無計㗎」；亦相信咪錶加價仍較停車場便宜，「咁財赤嘛無計，一樣加少少啦。大家都加少少出下力，冇辦法㗎。」

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