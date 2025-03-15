警反黑組油尖打擊無牌賣酒　檢獲多支酒類飲品　11人被捕

警方表示，油尖警區反三合會行動組及油尖警區雜項調查隊昨日（14日）在油尖區內進行代號「戰馬」行動，打擊無牌賣酒等非法活動。行動中，警員共拘捕11人，年齡介乎20歲至58歲。



油尖反三合會行動組人員第1隊經深入調查及分析後，突擊搜查尖沙咀柯士甸路1個處所，確認上址為無牌酒吧。行動中，1名51歲本地女負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。另外，3名本地女子及3名本地男子，年齡介乎33歲歲至58歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。警員在上址檢獲318罐啤酒及44支烈酒，總值約3萬元。

油麻地分區雜項調查小隊人員亦在油麻地吳松街1間餐廳內，拘捕1名20歲本地男負責人及1名36歲本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，警員在上址檢獲40支啤酒，約值1,200元。

警方拘捕涉案人士。（警方提供）

尖沙咀分區雜項調查小隊在尖沙咀柯士甸路1間餐廳拘捕1名56歲本地男負責人及1名51歲本地女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，警員在上址檢獲7支啤酒，約值260元。

警方強調，根據本港法例，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁2年。市民於沒有領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元。警方呼籲市民，外出消遣及用膳時應多留意光顧的食肆及酒吧是否持有及展示有效酒牌。如有懷疑，可於網上搜尋領有酒牌的處所名單，以免觸犯法例。