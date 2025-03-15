佐敦餐廳女廁藏Cam疑偷拍2個月　女顧客親述揭發經過　男侍應被捕

《香港01》接獲讀者王小姐報料，指昨晚（14日）偕女友人到佐敦文英街一間日式餐廳晚膳，期間如廁時發現有一個攝錄器跌在地下，懷疑有人在女廁偷拍。王小姐隨後報警求助，警員到場調查後檢獲攝錄器，並拘捕一名餐廳男侍應。王小姐回想昨晚經歷，指初時認為該男侍應態度殷勤，主動告知洗手間位置，又頻繁加水，其後懷疑對方行徑古怪，疑有意掩飾偷拍行為。王小姐從警員口中得知，男侍應手機內有多段女性私密影片，以及連接攝錄器的應用程式，懷疑他在餐廳內偷拍已兩個多月。



警員到場後拘捕一名男侍應，涉嫌窺淫罪。（王小姐提供）

王小姐向《香港01》表示，昨晚與一名女性朋友到佐敦文英街一間日式餐廳晚膳，入席不久一名男侍應主動上前告知洗手間位置，指有需要可以使用。用膳期間，該名男侍應頻繁為二人加水，「飲一兩口就加一次水」，服務相當周到。其後王小姐人有三急到女廁如廁，關門時發現有一件黑色物件跌落在馬桶右邊，她檢起放在紙巾架上，但發現該物件有一個圓形鏡頭，背後有Blu Tack，非常可疑。如廁後，她立即用手機拍下該物件，再用淘寶搜圖功能，發現原來是一個攝錄器，懷疑有人在廁所安裝攝錄器偷拍。

王小姐昨日在文英街一間日式餐廳用膳時，揭發女廁有攝錄器。（翁鈺輝攝）

王小姐返回座位後不敢張揚，透過短訊通知同行女友人，友人建議她到廁所取回攝錄器並報警求助。王小姐聽從建議折返廁所，卻發現攝錄器已經消失。她返回座位再與友人商量，期間該男侍應疑見到二人神態有異，又主動上前詢問是否食物和服務有問題。王小姐不以為然，步出餐廳報警，男侍應亦跟隨走出餐廳，令她感到可疑。

王小姐發現該物件有一個圓形鏡頭，非常可疑。（王小姐提供）

數分鐘後警員到場，該名侍應已離開餐廳走到對面街，王小姐通知警員截查該名侍應。警方隨後在女廁的垃圾桶內尋獲攝錄器，惟機內SD卡不翼而飛，警員之後在餐廳對面街檢獲一張SD卡，懷疑有人事敗後先拆走SD卡再丟掉攝錄器，離開現場後再棄置SD卡。警員該以窺淫罪拘捕該名男侍應。

王小姐隨後到油麻地警署錄口供，期間聽到調查案件的警員提到，被捕男子的手機內發現多段女性私密影片，以及連接該部攝錄器的應用程式，懷疑他在餐廳內偷拍已兩個多月。她擔憂這段時間已有大量女性無意中被偷指。王小姐回想昨晚男侍應主動告知洗手間位置、頻繁加水，又尾隨她步出餐廳，行徑古怪。她事後推測，男侍應疑因涉案，故刻意接近或掩飾偷拍行為。

王小姐用淘寶搜圖功能，發現原來是一個攝錄機，懷疑有人放在女廁偷拍。

警方指，昨晚8時31分接獲一名女子報案，指在文英街一間餐廳用膳期間，在洗手間發現一個攝錄器跌在地下，懷疑有人偷拍。警方接報到場後，發現餐廳男職員的手機內有一個連接攝錄器的應用程式，遂以窺淫罪將其拘捕。