訛稱為七旬翁管戶口投資　10個月轉走$260萬　銀行職員與胞兄被捕

警方破獲一宗銀行職員詐騙案。一名79歲退休老翁被一名銀行客服主任，以協助投資名義遊說接管網上理財戶口。銀行職員分別在10個月內，將老翁戶口內的260萬元積蓄，分9次轉帳給親戚朋友及胞兄。直至受害人兒子發現，到銀行查詢始揭發事件，由銀行報案。



警方過去一連兩日（13至14日）以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕兩兄弟（29及33歲）。警方表示，案件僅為個別事件。



深水埗警區刑事調查第八隊督察林華欣交代案件。

警方今年2月中旬接獲銀行主動報案，指本地某銀行機構內，有人涉嫌利用自身銀行職員身份，得到受害人的信任後，乘機獲取受害人網上銀行的使用者資料和密碼後，該名職員利用接近前後近一年的時間，將受害人的積蓄多次轉往其親戚朋友的戶口。犯案過程中，銀行職員更利用他胞兄的戶口，去清洗過百萬元的港元騙款。

據悉，被捕人在銀行擔任客戶服務主任，而受害人為一名79歲本地退休老翁。被捕人為事主接管網上理財帳戶，訛稱協助投資賺取回報，期間共騙走事主約港幣260萬港元。

事件由受害人兒子發現，向銀行查詢後始被揭發。經過銀行協助，警方於過去兩日（3月13日至14日）採取行動，在大埔和深水埗區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕該名29歲李姓銀行職員，以及他33歲的親哥哥。兩名被捕人正被警方扣留調查。警方補充，目前為止調查顯示，本案僅為個別事件。

警方呼籲市民，子女後輩應多關心身邊的長者，留意他們最近有否改變銀行使用習慣， 譬如突然開設網上帳戶，使用網上理財或電子轉帳的方式，上述有機會為被騙的的表徵。騙徒往往會透過電話，遙距長者進行一系列的銀行操作，而長者在不知情期間，把自己的積蓄都全轉予騙徒。警方提醒長者，切勿將自己網上理財的銀行密碼，透露給他人包括銀行職員。

「以欺騙手段取得財產」 以及「洗黑錢」為嚴重罪行，一經定罪可分被判監高達10年及14年，市民切勿以身試法。市民如有任何懷疑，可致電警方24小時防騙熱線 18222查詢。