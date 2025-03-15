香港仔深灣道船廠再度起火 廢墟竄火光 濃煙席捲半空
撰文：曹德熙
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今日（15日）下午近5時，多人報案指，香港仔深灣道船廠起火，有工人試圖以消防喉自行救熄不果。消防仍在救援。意外中，沒人受傷，亦無需消防協助疏散，成因仍有待調查。
現場圖片可見，由於上年12月6日，上址曾發生三級大火，現場已儼如廢墟，當中一叢位置起火，升起濃煙，大批消防在場救援。
▼上年12月6日三級大火▼
2024年12月6日，下午4時許，上址發生三級大火，消防員疲於奔命撲救。於晚上8時55分大致被救熄。現場為5個相連鐵皮船廠，面積達150米乘100米，波及正在維修的纖維船隻，蔓延迅速，加上火場面積大，故要動用更多滅火喉灌救，增加救援難度。
火警中，消防處共調派55架消防車及救護車和一部潛水支援快艇，出動228名消防及救護人員，動用4條喉、4隊煙帽隊、4座滅火輪水炮、2座鋼梯水塔及1座升降台水塔灌救，並出動一部滅火機械人滅火，以及派出兩架無人機在空中協助監察火勢發展。
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