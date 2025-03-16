火炭斬人｜死者有黑幫背景　現場成地血遺血路　PTU搜樹叢尋兇器

火炭今午（16日）發生的斬人命案，一名男子在麗禾里與穗禾路交界，遭兩名刀手追斬浴血，送院後不治；兩名兇徒則登上一輛的士逃去。據了解，死者姓譚（52歲），有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。



案發後，兇案現場行人路，留低長長血路及多灘血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆。另外，懷疑屬於死者的拖鞋及衣物亦散落一地，場面觸目驚心，十分駭人。大批機動部隊人員亦奉召到場，在馬路、鄰近屋苑對開搜證；亦在附近樹叢搜索及尋找兇器。



案發現場地面，遺下大量血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆，觸目驚心。(林振華攝）

案發於今日（16日）下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男嚴重受傷，昏迷由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。

消息指，兩名兇徒年約20歲，其中一人身穿黑色外套、另一人則戴鴨舌帽。警方將案件列作「謀殺」處理，新界南總區反三合會行動組已接手跟進，稍後將安排為死者驗屍，以確定其死因。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-1259與調查人員聯絡。

火炭斬人｜男子穗禾路遭兩刀煞狂斬送院亡 兇徒登的士逃去

案發現場地面，遺下大量血跡，十分駭人。(林振華攝）

大批機動部隊人員到場搜證。（林振華攝）

現場地面遺下大量血跡及衣物。（林振華攝）