火炭斬人｜警列謀殺　據悉刀手搭的士至石硤尾　警將軍澳尋獲的士

火炭今午（16日）發生斬人命案，一名有黑社會「和勝和」背景的姓譚（52歲）男子，在麗禾里與穗禾路交界，遭兩名刀手追斬重創，送院後返魂乏術；兩名兇徒則登上一輛的士逃去。



警方表示，案件已列作「謀殺」處理。據了解，兩名兇徒搭的士抵達石硤尾後，落車逃去。警方經調查後，在將軍澳隧道附近尋獲涉事的士，現正調查事件。



案發現場地面，遺下大量血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆，觸目驚心。(林振華攝）

案發於今日（16日）下午約5時25分，一名姓譚（52歲）有黑社會「和勝和」背景男子，在麗禾里與穗禾路交界遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男嚴重受傷，昏迷由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。

新界南總區反三合會行動組已接手跟進，並在落馬洲等地展開「捷進行動」緝捕，正循謀殺方向調查血案動機及追緝兇徒歸案。消息指，其中一名兇徒身穿啡色外套、另一人則戴鴨舌帽。

火炭斬人｜男子穗禾路遭兩刀煞狂斬送院亡 兇徒登的士逃去

案發現場地面，遺下大量血跡，十分駭人。(林振華攝）

案發後，兇案現場行人路，留低長長血路及多灘血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆。另外，懷疑屬於死者的拖鞋及衣物亦散落一地，場面觸目驚心，十分駭人。大批機動部隊人員亦奉召到場，在馬路、鄰近屋苑對開搜證；亦在附近樹叢搜索及尋找兇器。

火炭斬人｜現場滿地鮮血遺下血路 觸目驚心 PTU搜樹叢尋兇器

大批機動部隊人員到場搜證。（林振華攝）

現場地面遺下大量血跡及衣物。（林振華攝）