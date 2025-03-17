吐露港公路巴士兩男打架　車長駛至大埔報案：唔好嘈住我揸車

吐露港公路發生打架事件。周一（17日）凌晨約4時，有網民將一條1分半鐘左右的片段放到網上社交媒體。片段中可見，拍攝現場為一輛雙層巴士，停靠在吐露港公路近大埔廣福邨的路肩。



拍攝者身在上層，車頭路線牌顯示下站為廣福邨；至於下層則傳來有人爭執的聲音，其中一人為車長，他似乎詢問其中一名男乘客：「而家你係咪要報警？得，你要報警無問題，你唔好再嘈住我揸車！」對方回應指「要，打我吖嘛！」

片段顯示，巴士停在吐露港公路路肩，下一站為廣福邨。(網片截圖)

其他乘客亦插嘴「唔好再嘥時間喇，報警啦！」「阿叔，你想點呢阿叔？」「你而家冷唔冷靜到呀？」間中可聽到相信是其中一名事主爆粗；同時亦聽到車長大聲指出：「成車人陪你等喇。」期間又傳出一些混亂聲音，不少同車乘客相當不滿。車長隨後聲言：「你係涉案人，你要報警你自己報啦！」

巴士車長(背向鏡頭)將車停在路肩調停事件。(網片截圖)

據悉，涉事為九巴N271通宵路線，正前往大埔。片段未有交待事件如何收尾，但據悉巴士隨後駛至大埔廣福邨巴士總站。

警方表示，於凌晨3時27分接獲一名巴士車長報案，指其巴士在吐露港公路行駛期間，有兩名乘客懷疑打鬥。警方接報到場，經調查後拘捕兩名男子，涉嫌「在公眾地方打架」。他們拒絕送院治理，事發原因仍在調查中。