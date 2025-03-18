K仔藏開瓶器包裹內　意大利空運抵港　海關拘收貨男檢$280萬毒

海關破獲兩宗空運包裹販毒案，於兩個由意大利寄出、報稱載有開瓶器的集運包裹內，檢獲6公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，並透過監控派遞行動，在葵涌一工廈拘捕一名收貨31歲本地男子，在其身上及車上除搜出已分裝的K仔外，亦檢獲冰毒。被捕男子已被控以販運危險藥物罪，明日（19日）於西九龍裁判法院提堂。



海關毒品調查科3月18日進行監控派遞行動，在葵涌一工廈拘捕一名收貨31歲本地男子。（林振華攝）

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上周二（11日），海關人員在香港國際機場，根據風險管理原則，揀選查驗兩個由意大利抵港，報稱為開瓶器的空運集運包裹，發現內裏各有12盒開瓶器，但每盒的封口位置均相當參差，因此起疑。人員隨即利用X光掃描系統和離子掃描分析儀等，對貨物進行深入分析， 最終成功在24盒開瓶器包裝中，發現共重約6公斤的懷疑氯胺酮，市值超過280萬港元。

海關毒品調查科接手調查後，昨日（17日）展開監控派遞行動，在葵涌一個工業大廈拘捕一名31歲收貨男子。他報稱任職裝修工人，涉嫌觸犯《危險藥物條例》被捕。

人員其後在被捕男子的車上和身上，分別檢獲34克分裝在34個透明密實袋的懷疑氯胺酮，以及8克分裝在7個透明密實袋的懷疑冰毒。海關相信，被捕男子是意圖分裝毒品後，分銷到不同場所。

香港海關毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌表示，案件中兩個包裹幾乎在同一時間，以一樣包裝和收藏手法，由同一個國家運送到香港的集運商，企圖以「散彈式」方法逃避海關檢查。 海關將繼續調查案件是否涉及犯罪集團，以及被捕男子和另一個涉案包裹的關係，不排除稍後有更多人被捕。

海關將繼續以風險管理的原則，針對不同的販毒趨勢和重點去有效地打擊販毒活動。 海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢的利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制的物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下貿易協助他人運送。 市民亦應避免將自己的個人資料和地址交予他人，以作收取郵包或貨物用途。

物流業界從業人員亦必須提高警覺。 如果懷疑任何人利用物流公司從事販毒活動，應盡快向海關舉報。 海關會繼續透過會議與物流業界分享毒品的趨勢，以加強意識。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及終身監禁

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。。