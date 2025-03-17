海關截泰國抵港海運貨櫃　揭凍肉包裝作掩飾內藏$3500萬大麻花

香港海關於上周三（3月12日）在葵涌海關大樓驗貨場，偵破一宗大型海路販運毒品案件，在一個由泰國抵港，報稱載有冷藏豬肉的海運貨櫃內，檢獲138公斤懷疑大麻花，估計市值逾3,500萬元。



香港海關在一個由泰國抵港，報稱載有冷藏豬肉的海運貨櫃內，檢獲138公斤懷疑大麻花，估計市值逾3,500萬元。（陳浩然攝）

港口及海域貨櫃貨物檢查小組第二隊高級督察蘇嘉恩表示，早前關員透過風險評估及資料分析，鎖定一個來自泰國海運貨櫃，報稱載有凍豬肉的入口貨物。根據貨物資料顯示，這批貨物的寄件人並無任何海運紀錄，而收貨人為本地物流公司，再加上泰國為大麻合法的國家，基於上述原因，海關決定扣留貨物檢查。

海關經X光檢查貨物後，發現當中有可疑影像，貨櫃最深處的貨物密度與其他貨物有分別，於是作進一步檢查。（陳浩然攝）

海關人員在上周三（3月12日）在葵涌海關大樓驗貨場檢驗該貨櫃，經X光檢查貨物後，發現當中有可疑影像，貨櫃最深處的貨物密度與其他貨物有分別，於是作進一步檢查。關員打開貨櫃後，在深處發現一批可疑紙箱，這批紙箱盒面的左上角、右下角各印有一個可疑紅色標記，有別於其他紙箱包裝。

人員打開紙箱後，發現內有數個透明膠盒，每一盒均藏有一包經真空包裝過的可疑草本植物。海關將該批草本植物進行快速毒品測試，結果顯示樣本對大麻呈陽性反應。

在最深處的紙箱盒面上印有可疑紅色標記。（陳浩然攝）

最終，關員於138個紙箱內檢獲138公斤懷疑大麻花，估計市值逾3,500萬元。蘇嘉恩稱，是次案件中販毒分子花盡心思，利用不同的收藏毒品方法企圖增加海關人員執法難度，例如該貨櫃中有近1,882箱貨物，當中只有138箱是藏有毒品，而且放在最深處，大大增加檢驗難度。同時，販毒分子將大麻花偽裝成一般凍肉包裝，收藏在真空袋內企圖魚目混珠，逃避海關檢查。

香港海關在一個由泰國抵港，報稱載有冷藏豬肉的海運貨櫃內，檢獲138公斤懷疑大麻花，估計市值逾3,500萬元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任何明威稱，海關毒品調查科人員隨即接手調查案件，並迅速鎖定一間位於荃灣的物流公司，懷疑其為真正的收貨人。經深入調查後，發現該物流公司，受到泰國一間物流公司客戶，委託其運送該批貨物，而當委託人得悉海關將會檢驗貨物時，隨即主動放棄貨物。

是次案件中販毒集團利用多間物流、貨代公司作物流安排，何明威稱此做法相當狡猾，因為他們希望不用現身，而在背後搖距操控，利用海路物流運輸鏈，一層一層進行販毒活動。海關相信在是次行動中，成功從源頭打擊販毒活動，阻止毒品流入市面。

海關指是次案件中販毒集團利用多間物流、貨代公司作物流安排。（陳浩然攝）

何明威續指，是次案件亦是本年第三宗大型利用海路走私的毒品案件，首兩宗案件分別發生於本年2月，分別檢獲680公斤，收藏於加熱板的懷疑冰毒及利用漁船走私的459公斤的懷疑大麻花。由此可見，無論販毒分子利用任何手法販運毒品，最終亦難逃海關法眼。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。