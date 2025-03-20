葵涌將軍澳2檔冷藏牛冒鮮肉　食環展釘牌程序　銷毀封存303公斤貨

食環署接獲市民投訴，一連兩日（19至20日）突擊位於葵涌葵盛圍及將軍澳唐俊街，兩間持牌的新鮮糧食店，揭發店舖以冰鮮和冷藏肉充當新鮮肉出售。行動中，署方銷毀180公斤的懷疑冷藏牛肉，封存了123公斤預先包裝的冷藏牛肉。署方已展開取消有關新鮮糧食店牌照的程序，有關牛肉樣本已交予政府化驗所，進行防腐劑的檢測，並正展開取消有關新鮮糧食店牌照的程序。



署方銷毀180公斤的懷疑冷藏牛肉，封存了123公斤預先包裝的冷藏牛肉。(黃煦緻攝）

食環署一連兩日（19至20日）分別在葵青區、西貢區的進行突擊行動，打擊店舖懷疑以冰鮮和冷藏肉充當新鮮肉出售的行為。行動中，食環署人員分別在葵涌葵盛圍和將軍澳唐俊街兩間持牌的新鮮糧食店，一共檢獲180公斤的懷疑冷藏牛肉，並且即時銷毀 。 此外，署方人員亦即時封存了123公斤預先包裝的冷藏牛肉，作進一步的調查。據悉，有關牛肉售價為正常市場價格出售，署方暫未得悉有多少冒充肉已流出市面。

食環署人員亦抽查了牛肉的樣本，交予政府化驗所進行防腐劑的檢測，如有足夠的證據會提出檢控。

據悉，其中一間違規肉店位於將軍澳尚德街市。（羅日昇攝）

食環署正展開取消有關新鮮糧食店牌照的程序，相關的糧食店的持牌人亦未能提供單據給署方檢測，而違反持牌條件，署方已向他們發出口頭警告。被問到如何分辨新鮮肉及冷藏肉時，食環署西貢區高級衞生督察（環境衞生）古燕珍表示，市民難憑肉眼去分辨，署方建議市民光顧有信譽、有可靠來源的持牌新鮮糧食店。

食環署表示，以冰鮮和冷藏肉出售充當新鮮肉的情況 ，是損害消費者權益的不良銷售手段， 亦會構成食物安全的風險。在食環署的發牌制度之下，上述行為是嚴重的違規情況，涉事的新鮮糧食店將會被署方取消牌照。而持牌人、合夥人、有關店舖的東主，亦不能夠在同一個地點重新經營相關的業務，牌照組亦會留有相關記錄。而違反街市租約的肉檔租戶亦都可能會被終止租約。

西貢區高級衞生督察（環境衞生）古燕珍（左）及葵青區衞生督察（環境衞生）江樂庭(右）交代案件。（黃煦緻攝）

署方為了打擊有效打擊的違規行為，已制定了更主動和進取的新執法策略 ，重點包括加強日常的巡查，提升調查效率。而店舖違規之後，署方會加強重新發牌的審查關卡。署方指，上述謀取暴利的經營方法，對其他遵守規則的店舖不公平。任何人士未經批簽去售賣冰鮮肉或者冷藏肉，均屬違法一經定罪，最高可判罰款5萬元或者監禁6個月。

食環署指，十分關注冷藏和冰鮮肉冒充新鮮肉的情況，署方會繼續採取嚴厲的執法行動，積極處理接獲的投訴。署方亦會不時主動地偵察懷疑違規的個案，按需要作突擊巡查或執法，如有足夠證據，署方會提出檢控，就相關違反持牌條件或街市租約的條款作出跟進，打擊有關的違規情況。