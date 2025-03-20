有片｜美孚新邨老翁順手牽羊偷走餃子店iPhone　熟客懸紅1萬緝匪

網上流傳一段閉路電視片段，可見一名黑衫男手插褲袋，在一間店舖門外鬼祟張望，在確認周邊沒人後，便行近木枱，隨手取走枱上一部手機，然後施然離去。事發位置為美孚新邨平台一間手作餃子店，餐廳老闆娘梁小姐接受訪問時表示，事發於昨晚（20日）約8時30分，但早於半小時前，已經看到該名黑衫伯伯在舖外徘徊，但由於附近治安一向不錯，因而沒有理會。



她續指，接近收舖時，當時接過最後一張外賣訂單，正值手忙腳亂之際，不小心將手機放在舖外，卻被賊人有機可乘，趁他們忙亂時偷走手機。事件過後，今日有餃子店熟客將事發閉路電視片段放上社交平台，直斥人神共憤，仗義私人懸紅一萬元追緝賊人。



黑衫老翁鬼祟在舖外張望。（facebook／Mei Foo 美孚 Ah Chai 影片截圖）

梁小姐表示，被盜公司手機為舊款IPhone，內有客人聯絡資料，擔心賊人會利用電話號碼進行詐騙，而且有許多客人會致電叫外賣，手機被盜客人聯絡不到他們，會對餐廳生意會稍微有影響。她續稱，手機被盜後曾嘗試WhatsApp聯絡該名賊人，籲他交回手機就既往不究，但卻沒有回音。但梁小姐事後亦沒有報警處理，因為手機不值錢。

老翁在確認四周無人後，順手牽羊偷走枱上一部手機。（facebook／Mei Foo 美孚 Ah Chai 影片截圖）

她憶述，該名老翁身材高大，身穿黑色西裝外套及着Adidas波鞋，當時他在店外徘徊約半小時，而店內亦有4至5名員工，幫忙做最後一單外賣時， 在忙亂之際，她卻不小心將手機放在舖外木枱，令賊人有機可乘。梁小姐表示，平常手機會放收銀台位置，如今發生盜竊案後，以後亦會汲取教訓多加留意，不會再將貴重物品放在舖外。