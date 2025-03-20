深水埗長沙灣多處遭噴漆　警即日拘30歲男子　揭共涉6宗刑毀案

深水埗昨日（19日）發生連環刑毀案，3間位於長沙灣道的時裝批發店舖，揭接連遭人淋紅油或塗鴉。警方另外接獲報案，指福華街及石硤尾道一帶亦有多處，包括店舖捲閘、大廈外牆及輕型貨車車身等懷疑被人塗鴉。



深水埗警區接手案件，翻查大量「天眼」，同日晚上在荃灣區拘捕一名30歲姓鄭本地男子，涉嫌「刑事毀壞」，並在單位檢獲3罐噴漆。調查發現，他涉嫌與至少6宗，由3月18至19日於區內發生的刑毀案有關。



深水埗警區接手案件，同日晚上在荃灣區拘捕一名30歲姓鄭本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。

長沙灣道120號及122號兩間衣服批發店舖的捲閘，分別遭人淋潑紅油，警員到場調查。（羅日昇攝）

事發昨日（19日）下午約1時50分，警方接報，長沙灣道154號的店舖，被人塗上藍色塗鴉，石壆則有黑色塗鴉。至下午2時及2時05分，警方再分別接獲長沙灣道120號和122號兩間店舖報案，指被人淋潑紅油破壞。

警方表示，深水埗警區昨日（19日）接獲多宗報案，指長沙灣道、福華街及石硤尾道一帶有多處，包括店鋪捲閘、大廈外牆及輕型貨車車身等懷疑被人塗鴉。

深水埗警區人員接手調查，經翻查閉路電視及進行情報分析後，人員同日晚上在荃灣區拘捕一名30歲姓鄭本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。人員在該名涉案男子的單位內檢獲3罐噴漆並在其身上檢取一部手提電話，懷疑與案有關。

一間位於長沙灣道154號的時裝批發店舖，牆身及石壆遭人塗鴉破壞。（羅日昇攝）

警員進入店舖調查。（羅日昇攝）

人員經進一步調查，相信被捕人涉嫌與至少6宗由3月18至19日於深水埗區發生類似的刑事毀壞案有關。該名被捕男子現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第10隊繼續跟進。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產，或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判監禁10年。