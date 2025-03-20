警朗屏邨搗太空油工場檢$4萬貨　夫婦偕友3人涉製毒販毒被拘控

元朗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（19日）在區內搗破一個懷疑製毒工場，檢獲各類太空油毒品，包括電子煙彈及彈殼、粉狀依托咪酯、以及液態依托咪酯，毒品總市值共約4萬元，並拘捕1男2女。據了解，單位內1男1女為夫婦；而2女子則為朋友關係。



行動中，警方搗破朗屏邨一個製毒工場，檢獲4萬元太空油毒品。（資料圖片）

行動中，人員在朗屏邨一單位外截查一名形跡可疑的女子。人員隨後搜查該單位，發現另外一男一女，並檢獲39粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）的電子煙彈、約26克懷疑粉狀依托咪酯、約68毫升懷疑液態依托咪酯、約1,100粒電子煙彈殼，以及一批懷疑用作製造煙彈的材料及工具，毒品總市值共約4萬元。

人員遂拘捕該名男子及該2名本地女子（26至33歲），涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」。3名被捕人已被暫控各一項「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，案件將於明日（21日）上午在屯門裁判法院提堂。

警方強調，政府已在憲報刊登《2025年危險藥物條例（修訂附表1）令》（《條例》），將依托咪酯及三種類似物列為毒品。根據《條例》，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。在違反《條例》的情況下管有和服用這些毒品，則最高可被判監禁7年及罰款100萬元。警方呼籲市民切勿以身試法。